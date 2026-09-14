Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba Playoff - Prima di ritorno

IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 6-9

Alta Langa-Gottasecca 8-9

Seconda di ritorno

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 9-2

Gottasecca-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 34; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 14.

SERIE A Banca d’Alba Playout - Prima di ritorno

Bcc Pianfei Pro Paschese-Terre del Barolo Albese 9-5

Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia 1-9

Seconda di ritorno

Cortemilia-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5

Terre del Barolo Albese-Roero Isolamenti Canalese 9-4

Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 16; Roero Isolamenti Canalese 10.

SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima di ritorno

Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-6

Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-1

Seconda di ritorno

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Araldica Castagnole 9-5

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Olivieri Opere Edili Duseu 9-1

Classifica : Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 20; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 13; Olivieri Opere Edili Duseu 10.



SERIE B - Andata quarti di finale

Prodeo Chiusavecchia-Amici del Castello 9-5

Pieve di Teco-Valle Bormida 1-9

Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-6

Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-6

SERIE B - Ritorno quarti di finale

Amici del Castello-Prodeo Chiusavecchia 5-9

Valle Bormida-Pieve di Teco 7-9

Centro Incontri Us Gallese-Speb 9-1

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese 9-2

SERIE B - Spareggi quarti di finale

Mercoledì 16 settembre ore 20.30

a Neive: Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Mercoledì 16 settembre ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Centro Incontri Us Gallese

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Valle Bormida in data da definire

SERIE B Girone salvezza - Prima giornata

Virtus Langhe-Alusic Merlese 5-9

Officine Pesce Bubbio-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-6

Riposa: Benese

Seconda giornata

Castiglia Costruzioni Bormidese-Virtus Langhe 5-9

Lunedì 14 settembre ore 20.30

a Mondovì: Alusic Merlese-Benese

Riposa: Officine Pesce Bubbio

Classifica: Virtus Langhe, Alusic Merlese e Officine Pesce Bubbio 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.



SERIE C1 - Andata quarti di finale

Ricca-Pro Paschese 9-0 forfait medico

Ceva-Monticellese 9-1

Castiati Castagnole-Duseu 9-1

Gottasecca-Don Dagnino 9-5

SERIE C1 - Ritorno quarti di finale

Pro Paschese-Ricca 9-6

Monticellese-Ceva 7-9

Duseu-Castiati Castagnole 6-9

Don Dagnino-Gottasecca 9-7

SERIE C1 - Spareggi quarti di finale

Ricca-Pro Paschese 9-3

Gottasecca-Don Dagnino 5-9

SERIE C1 - Andata semifinali

Ricca-Ceva 11-4

Lunedì 14 settembre ore 21

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Don Dagnino

SERIE C1 - Ritorno semifinali

Sabato 19 settembre ore 16

a Ceva: Ceva-Ricca

Venerdì 18 settembre ore 21

ad Andora: Don Dagnino-Castaiti Castagnole



SERIE C2 - Andata quarti di finale

Pro Spigno-Benese 4-9

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-1

Global Sped Neivese-Taggese 9-3

Abrigo Croma Ricca-Monastero Dronero 9-3

SERIE C2 - Ritorno quarti di finale

Domenica 20 settembre ore 20.30

a Bene Vagienna: Benese-Pro Spigno

Venerdì 18 settembre ore 21

a Caraglio: Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva

Sabato 19 settembre ore 16

a Taggia: Taggese-Global Sped Neivese

Venerdì 18 settembre ore 21

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca



FEMMINILE - Quinta e ultima di ritorno

Amici del Castello-Canalese A 9-4

Canalese B-San Leonardo 9-0 forfait

Riposa: Gymnasium Albese

Classifica finale: Amici del Castello 8; Canalese B e San Leonardo 4; Canalese A 3; Gymnasium Albese 0. (Canalese B seconda, San Leonardo terza per differenza giochi scontri diretti ; San Leonardo un punto di penalizzazione)

FEMMINILE - Semifinali

Amici del Castello-Canalese A

Canalese B-San Leonardo



UNDER 21 - Andata quarti di finale

Albese-San Leonardo 9-5

Pro Paschese-Cortemilia 9-6

Subalcuneo-Merlese 9-2

Bubbio-Araldica Castagnole 9-2

UNDER 21 - Ritorno quarti di finale

San Leonardo-Albese 9-4

Cortemilia-Pro Paschese 9-4

Merlese-Subalcuneo 1-9

Araldica Castagnole-Bubbio 1-9

UNDER 21 - Spareggi quarti di finale

Pro Paschese-Cortemilia 3-9

San Leonardo-Albese 9-0

UNDER 21 - Andata semifinale

Subalcuneo-Bubbio 9-1

Cortemilia-San Leonardo 9-8

UNDER 21 - Ritorno semifinale

Domenica 20 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Cortemilia

Domenica 20 settembre ore 20

a Bistagno: Bubbio-Subalcuneo



ALLIEVI Girone 1 - Terza e ultima di ritorno

Ceva-Ricca 8-0

Riposa: Pro Paschese A

Classifica finale: Ricca 3; Pro Paschese A 2; Ceva 1.

ALLIEVI Girone 2 - Terza e ultima di ritorno

Bormidese-Don Dagnino 6-8

Riposa: San Biagio

Classifica finale: Don Dagnino 4; Bormidese 2; San Biagio 0.

ALLIEVI Girone 3 - Terza e ultima di ritorno

Speb-Subalcuneo A 8-2

Riposa: Amici del Castello

Classifica finale: Speb 3; Subalcuneo A 2; Amici del Castello 0.

ALLIEVI Girone 4 - Terza e ultima di ritorno

Subalcuneo B-Pro Paschese B 5-8

Araldica Castagnole-San Leonardo 8-0 forfait

Classifica finale: San Leonardo e Pro Paschese B 4; Subalcuneo B 2; Araldica Castagnole -1 (San Leonardo prima, Pro Paschese B seconda per scontri diretti; San Leonardo un punto di penalizzazione; Araldica Castagnole due punti di penalizzazione)

ALLIEVI - Andata seminfinali

Sabato 19 settembre ore 20

a Ricca: Ricca-San Leonardo

Don Dagnino-Speb da definire

ALLIEVI - Ritorno seminfinali

Venerdì 25 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Ricca

Don Dagnino-Speb da definire



ESORDIENTI - Andata quarti di finale

Cortemilia-Don Dagnino 7-1

San Leonardo-Neivese B 7-0

Pro Paschese B-Merlese A 4-7

Ricca-Neivese A 7-2

ESORDIENTI - Ritorno quarti di finale

Don Dagnino-Cortemilia 3-7

Neivese B-San Leonardo 1-7

Merlese A-Pro Paschese B 7-5

Neivese A-Ricca 1-7

ESORDIENTI - Andata semifinali

Domenica 20 settembre ore 20

a Imperia: San Leonardo-Cortemilia

Ricca-Merlese A da definire



PULCINI - Andata quarti di finale

Monastero Dronero B-Pro Paschese 4-7

Ricca-Albese 7-1

Monastero Dronero A-Speb 1-7

San Leonardo-Don Dagnino 7-0

PULCINI - Ritorno quarti di finale

Pro Paschese-Monastero Dronero B 7-2

Albese-Ricca 5-7

Speb-Monastero Dronero A 7-6

Don Dagnino-San Leonardo 2-7

PULCINI - Andata semifinali

Sabato 19 settembre ore 18

a Ricca: Ricca-Pro Paschese

San Leonardo-Speb da definire

PULCINI - Ritorno semifinali

Sabato 26 settembre ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca

Speb-San Leonardo da definire



PROMOZIONALI - Quarti di finale (gara unica)

Don Dagnino-Pieve di Teco 4-7

Pro Paschese-Subalcuneo 6-7

Ricca A-Canalese A 7-2

Alta Langa A-Augusto Manzo 7-1

PROMOZIONALI - Andata semifinali

Lunedì 14 settembre ore 18

a Cuneo: Subalcuneo-Pieve di Teco

Lunedì 14 settembre ore 18

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Ricca A

PROMOZIONALI - Ritorno semifinali

Venerdì 18 settembre ore 18

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Subalcuneo

Venerdì 18 settembre ore 18.30

a Ricca: Ricca A-Alta Langa

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