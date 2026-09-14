Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba Playoff - Prima di ritorno
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 6-9
Alta Langa-Gottasecca 8-9
Seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 9-2
Gottasecca-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 34; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 14.
SERIE A Banca d’Alba Playout - Prima di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Terre del Barolo Albese 9-5
Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia 1-9
Seconda di ritorno
Cortemilia-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5
Terre del Barolo Albese-Roero Isolamenti Canalese 9-4
Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 16; Roero Isolamenti Canalese 10.
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima di ritorno
Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-6
Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-1
Seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Araldica Castagnole 9-5
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Olivieri Opere Edili Duseu 9-1
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 20; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 13; Olivieri Opere Edili Duseu 10.
SERIE B - Andata quarti di finale
Prodeo Chiusavecchia-Amici del Castello 9-5
Pieve di Teco-Valle Bormida 1-9
Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-6
Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-6
SERIE B - Ritorno quarti di finale
Amici del Castello-Prodeo Chiusavecchia 5-9
Valle Bormida-Pieve di Teco 7-9
Centro Incontri Us Gallese-Speb 9-1
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese 9-2
SERIE B - Spareggi quarti di finale
Mercoledì 16 settembre ore 20.30
a Neive: Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo
Mercoledì 16 settembre ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Centro Incontri Us Gallese
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Valle Bormida in data da definire
SERIE B Girone salvezza - Prima giornata
Virtus Langhe-Alusic Merlese 5-9
Officine Pesce Bubbio-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-6
Riposa: Benese
Seconda giornata
Castiglia Costruzioni Bormidese-Virtus Langhe 5-9
Lunedì 14 settembre ore 20.30
a Mondovì: Alusic Merlese-Benese
Riposa: Officine Pesce Bubbio
Classifica: Virtus Langhe, Alusic Merlese e Officine Pesce Bubbio 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
SERIE C1 - Andata quarti di finale
Ricca-Pro Paschese 9-0 forfait medico
Ceva-Monticellese 9-1
Castiati Castagnole-Duseu 9-1
Gottasecca-Don Dagnino 9-5
SERIE C1 - Ritorno quarti di finale
Pro Paschese-Ricca 9-6
Monticellese-Ceva 7-9
Duseu-Castiati Castagnole 6-9
Don Dagnino-Gottasecca 9-7
SERIE C1 - Spareggi quarti di finale
Ricca-Pro Paschese 9-3
Gottasecca-Don Dagnino 5-9
SERIE C1 - Andata semifinali
Ricca-Ceva 11-4
Lunedì 14 settembre ore 21
a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Don Dagnino
SERIE C1 - Ritorno semifinali
Sabato 19 settembre ore 16
a Ceva: Ceva-Ricca
Venerdì 18 settembre ore 21
ad Andora: Don Dagnino-Castaiti Castagnole
SERIE C2 - Andata quarti di finale
Pro Spigno-Benese 4-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-1
Global Sped Neivese-Taggese 9-3
Abrigo Croma Ricca-Monastero Dronero 9-3
SERIE C2 - Ritorno quarti di finale
Domenica 20 settembre ore 20.30
a Bene Vagienna: Benese-Pro Spigno
Venerdì 18 settembre ore 21
a Caraglio: Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva
Sabato 19 settembre ore 16
a Taggia: Taggese-Global Sped Neivese
Venerdì 18 settembre ore 21
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca
FEMMINILE - Quinta e ultima di ritorno
Amici del Castello-Canalese A 9-4
Canalese B-San Leonardo 9-0 forfait
Riposa: Gymnasium Albese
Classifica finale: Amici del Castello 8; Canalese B e San Leonardo 4; Canalese A 3; Gymnasium Albese 0. (Canalese B seconda, San Leonardo terza per differenza giochi scontri diretti ; San Leonardo un punto di penalizzazione)
FEMMINILE - Semifinali
Amici del Castello-Canalese A
Canalese B-San Leonardo
UNDER 21 - Andata quarti di finale
Albese-San Leonardo 9-5
Pro Paschese-Cortemilia 9-6
Subalcuneo-Merlese 9-2
Bubbio-Araldica Castagnole 9-2
UNDER 21 - Ritorno quarti di finale
San Leonardo-Albese 9-4
Cortemilia-Pro Paschese 9-4
Merlese-Subalcuneo 1-9
Araldica Castagnole-Bubbio 1-9
UNDER 21 - Spareggi quarti di finale
Pro Paschese-Cortemilia 3-9
San Leonardo-Albese 9-0
UNDER 21 - Andata semifinale
Subalcuneo-Bubbio 9-1
Cortemilia-San Leonardo 9-8
UNDER 21 - Ritorno semifinale
Domenica 20 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
Domenica 20 settembre ore 20
a Bistagno: Bubbio-Subalcuneo
ALLIEVI Girone 1 - Terza e ultima di ritorno
Ceva-Ricca 8-0
Riposa: Pro Paschese A
Classifica finale: Ricca 3; Pro Paschese A 2; Ceva 1.
ALLIEVI Girone 2 - Terza e ultima di ritorno
Bormidese-Don Dagnino 6-8
Riposa: San Biagio
Classifica finale: Don Dagnino 4; Bormidese 2; San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3 - Terza e ultima di ritorno
Speb-Subalcuneo A 8-2
Riposa: Amici del Castello
Classifica finale: Speb 3; Subalcuneo A 2; Amici del Castello 0.
ALLIEVI Girone 4 - Terza e ultima di ritorno
Subalcuneo B-Pro Paschese B 5-8
Araldica Castagnole-San Leonardo 8-0 forfait
Classifica finale: San Leonardo e Pro Paschese B 4; Subalcuneo B 2; Araldica Castagnole -1 (San Leonardo prima, Pro Paschese B seconda per scontri diretti; San Leonardo un punto di penalizzazione; Araldica Castagnole due punti di penalizzazione)
ALLIEVI - Andata seminfinali
Sabato 19 settembre ore 20
a Ricca: Ricca-San Leonardo
Don Dagnino-Speb da definire
ALLIEVI - Ritorno seminfinali
Venerdì 25 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
Don Dagnino-Speb da definire
ESORDIENTI - Andata quarti di finale
Cortemilia-Don Dagnino 7-1
San Leonardo-Neivese B 7-0
Pro Paschese B-Merlese A 4-7
Ricca-Neivese A 7-2
ESORDIENTI - Ritorno quarti di finale
Don Dagnino-Cortemilia 3-7
Neivese B-San Leonardo 1-7
Merlese A-Pro Paschese B 7-5
Neivese A-Ricca 1-7
ESORDIENTI - Andata semifinali
Domenica 20 settembre ore 20
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
Ricca-Merlese A da definire
PULCINI - Andata quarti di finale
Monastero Dronero B-Pro Paschese 4-7
Ricca-Albese 7-1
Monastero Dronero A-Speb 1-7
San Leonardo-Don Dagnino 7-0
PULCINI - Ritorno quarti di finale
Pro Paschese-Monastero Dronero B 7-2
Albese-Ricca 5-7
Speb-Monastero Dronero A 7-6
Don Dagnino-San Leonardo 2-7
PULCINI - Andata semifinali
Sabato 19 settembre ore 18
a Ricca: Ricca-Pro Paschese
San Leonardo-Speb da definire
PULCINI - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Speb-San Leonardo da definire
PROMOZIONALI - Quarti di finale (gara unica)
Don Dagnino-Pieve di Teco 4-7
Pro Paschese-Subalcuneo 6-7
Ricca A-Canalese A 7-2
Alta Langa A-Augusto Manzo 7-1
PROMOZIONALI - Andata semifinali
Lunedì 14 settembre ore 18
a Cuneo: Subalcuneo-Pieve di Teco
Lunedì 14 settembre ore 18
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Ricca A
PROMOZIONALI - Ritorno semifinali
Venerdì 18 settembre ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Subalcuneo
Venerdì 18 settembre ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Alta Langa
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 6-9
Alta Langa-Gottasecca 8-9
Seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 9-2
Gottasecca-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 34; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 14.
SERIE A Banca d’Alba Playout - Prima di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Terre del Barolo Albese 9-5
Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia 1-9
Seconda di ritorno
Cortemilia-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5
Terre del Barolo Albese-Roero Isolamenti Canalese 9-4
Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 16; Roero Isolamenti Canalese 10.
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Prima di ritorno
Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-6
Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-1
Seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Araldica Castagnole 9-5
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Olivieri Opere Edili Duseu 9-1
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 20; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 13; Olivieri Opere Edili Duseu 10.
SERIE B - Andata quarti di finale
Prodeo Chiusavecchia-Amici del Castello 9-5
Pieve di Teco-Valle Bormida 1-9
Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-6
Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-6
SERIE B - Ritorno quarti di finale
Amici del Castello-Prodeo Chiusavecchia 5-9
Valle Bormida-Pieve di Teco 7-9
Centro Incontri Us Gallese-Speb 9-1
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese 9-2
SERIE B - Spareggi quarti di finale
Mercoledì 16 settembre ore 20.30
a Neive: Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo
Mercoledì 16 settembre ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Centro Incontri Us Gallese
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Valle Bormida in data da definire
SERIE B Girone salvezza - Prima giornata
Virtus Langhe-Alusic Merlese 5-9
Officine Pesce Bubbio-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-6
Riposa: Benese
Seconda giornata
Castiglia Costruzioni Bormidese-Virtus Langhe 5-9
Lunedì 14 settembre ore 20.30
a Mondovì: Alusic Merlese-Benese
Riposa: Officine Pesce Bubbio
Classifica: Virtus Langhe, Alusic Merlese e Officine Pesce Bubbio 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
SERIE C1 - Andata quarti di finale
Ricca-Pro Paschese 9-0 forfait medico
Ceva-Monticellese 9-1
Castiati Castagnole-Duseu 9-1
Gottasecca-Don Dagnino 9-5
SERIE C1 - Ritorno quarti di finale
Pro Paschese-Ricca 9-6
Monticellese-Ceva 7-9
Duseu-Castiati Castagnole 6-9
Don Dagnino-Gottasecca 9-7
SERIE C1 - Spareggi quarti di finale
Ricca-Pro Paschese 9-3
Gottasecca-Don Dagnino 5-9
SERIE C1 - Andata semifinali
Ricca-Ceva 11-4
Lunedì 14 settembre ore 21
a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Don Dagnino
SERIE C1 - Ritorno semifinali
Sabato 19 settembre ore 16
a Ceva: Ceva-Ricca
Venerdì 18 settembre ore 21
ad Andora: Don Dagnino-Castaiti Castagnole
SERIE C2 - Andata quarti di finale
Pro Spigno-Benese 4-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-1
Global Sped Neivese-Taggese 9-3
Abrigo Croma Ricca-Monastero Dronero 9-3
SERIE C2 - Ritorno quarti di finale
Domenica 20 settembre ore 20.30
a Bene Vagienna: Benese-Pro Spigno
Venerdì 18 settembre ore 21
a Caraglio: Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva
Sabato 19 settembre ore 16
a Taggia: Taggese-Global Sped Neivese
Venerdì 18 settembre ore 21
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca
FEMMINILE - Quinta e ultima di ritorno
Amici del Castello-Canalese A 9-4
Canalese B-San Leonardo 9-0 forfait
Riposa: Gymnasium Albese
Classifica finale: Amici del Castello 8; Canalese B e San Leonardo 4; Canalese A 3; Gymnasium Albese 0. (Canalese B seconda, San Leonardo terza per differenza giochi scontri diretti ; San Leonardo un punto di penalizzazione)
FEMMINILE - Semifinali
Amici del Castello-Canalese A
Canalese B-San Leonardo
UNDER 21 - Andata quarti di finale
Albese-San Leonardo 9-5
Pro Paschese-Cortemilia 9-6
Subalcuneo-Merlese 9-2
Bubbio-Araldica Castagnole 9-2
UNDER 21 - Ritorno quarti di finale
San Leonardo-Albese 9-4
Cortemilia-Pro Paschese 9-4
Merlese-Subalcuneo 1-9
Araldica Castagnole-Bubbio 1-9
UNDER 21 - Spareggi quarti di finale
Pro Paschese-Cortemilia 3-9
San Leonardo-Albese 9-0
UNDER 21 - Andata semifinale
Subalcuneo-Bubbio 9-1
Cortemilia-San Leonardo 9-8
UNDER 21 - Ritorno semifinale
Domenica 20 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
Domenica 20 settembre ore 20
a Bistagno: Bubbio-Subalcuneo
ALLIEVI Girone 1 - Terza e ultima di ritorno
Ceva-Ricca 8-0
Riposa: Pro Paschese A
Classifica finale: Ricca 3; Pro Paschese A 2; Ceva 1.
ALLIEVI Girone 2 - Terza e ultima di ritorno
Bormidese-Don Dagnino 6-8
Riposa: San Biagio
Classifica finale: Don Dagnino 4; Bormidese 2; San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3 - Terza e ultima di ritorno
Speb-Subalcuneo A 8-2
Riposa: Amici del Castello
Classifica finale: Speb 3; Subalcuneo A 2; Amici del Castello 0.
ALLIEVI Girone 4 - Terza e ultima di ritorno
Subalcuneo B-Pro Paschese B 5-8
Araldica Castagnole-San Leonardo 8-0 forfait
Classifica finale: San Leonardo e Pro Paschese B 4; Subalcuneo B 2; Araldica Castagnole -1 (San Leonardo prima, Pro Paschese B seconda per scontri diretti; San Leonardo un punto di penalizzazione; Araldica Castagnole due punti di penalizzazione)
ALLIEVI - Andata seminfinali
Sabato 19 settembre ore 20
a Ricca: Ricca-San Leonardo
Don Dagnino-Speb da definire
ALLIEVI - Ritorno seminfinali
Venerdì 25 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
Don Dagnino-Speb da definire
ESORDIENTI - Andata quarti di finale
Cortemilia-Don Dagnino 7-1
San Leonardo-Neivese B 7-0
Pro Paschese B-Merlese A 4-7
Ricca-Neivese A 7-2
ESORDIENTI - Ritorno quarti di finale
Don Dagnino-Cortemilia 3-7
Neivese B-San Leonardo 1-7
Merlese A-Pro Paschese B 7-5
Neivese A-Ricca 1-7
ESORDIENTI - Andata semifinali
Domenica 20 settembre ore 20
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
Ricca-Merlese A da definire
PULCINI - Andata quarti di finale
Monastero Dronero B-Pro Paschese 4-7
Ricca-Albese 7-1
Monastero Dronero A-Speb 1-7
San Leonardo-Don Dagnino 7-0
PULCINI - Ritorno quarti di finale
Pro Paschese-Monastero Dronero B 7-2
Albese-Ricca 5-7
Speb-Monastero Dronero A 7-6
Don Dagnino-San Leonardo 2-7
PULCINI - Andata semifinali
Sabato 19 settembre ore 18
a Ricca: Ricca-Pro Paschese
San Leonardo-Speb da definire
PULCINI - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Speb-San Leonardo da definire
PROMOZIONALI - Quarti di finale (gara unica)
Don Dagnino-Pieve di Teco 4-7
Pro Paschese-Subalcuneo 6-7
Ricca A-Canalese A 7-2
Alta Langa A-Augusto Manzo 7-1
PROMOZIONALI - Andata semifinali
Lunedì 14 settembre ore 18
a Cuneo: Subalcuneo-Pieve di Teco
Lunedì 14 settembre ore 18
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Ricca A
PROMOZIONALI - Ritorno semifinali
Venerdì 18 settembre ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Subalcuneo
Venerdì 18 settembre ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Alta Langa
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