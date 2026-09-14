Pinerolo Ghiaccio, weekend di hockey: si parte! 

Un altro weekend di ghiaccio per i nostri ragazzi, tra nuove squadre da costruire, amichevoli di livello e importanti esperienze fuori casa. La stagione è appena iniziata, ma le occasioni per crescere non sono mancate!

U16 – COLLABORAZIONE REAL TORINO

Sabato i nostri U16 sono scesi sul ghiaccio di Madesimo, vestendo i colori della nuova squadra nata dalla collaborazione con Real Torino, per affrontare i Milano Prospects.

Una partita che si è conclusa con il risultato di 6-1 per i padroni di casa, ma che rappresenta soprattutto un'altra importante tappa nel percorso di questo gruppo appena nato.

I ragazzi hanno ancora bisogno di tempo per conoscersi, trovare i propri equilibri e costruire la giusta intesa dentro e fuori dal ghiaccio.

Una menzione speciale va a Ludovico Aprato, nominato capitano, che ha saputo guidare il gruppo, tenere alto il morale e mantenere unito lo spogliatoio.

A lui anche il merito di aver firmato l'unico gol della squadra!

IHL1 – AMICHEVOLE A TORRE PELLICE

Sabato sera è stato invece il turno dei ragazzi della IHL1, impegnati a Torre Pellice in un'amichevole contro i Valpellice Bulldogs IHL.

Un confronto sicuramente impegnativo, contro una formazione di categoria superiore e con un roster arricchito dalla presenza di giocatori stranieri di grande esperienza e livello.

Un'occasione importante per misurarsi con un hockey di alto livello e confrontarsi con ritmi e situazioni di gioco differenti. Nonostante il risultato, i nostri ragazzi hanno messo in campo impegno, grinta e voglia di lottare fino alla fine, portando a casa un'altra preziosa esperienza in vista della stagione.

U19 – FARM TEAM AOSTA/PINEROLO

A chiudere il weekend, i nostri U19 sono scesi sul ghiaccio di Aosta nell’ambito della collaborazione Farm Team Aosta/Pinerolo, affrontando l’Asiago.

Una partita combattuta, che ha visto i nostri ragazzi conquistare una bella vittoria per 2-1!

Un risultato importante, frutto dell’impegno e della determinazione messi in campo dal gruppo, che continua così il proprio percorso di crescita e di costruzione della squadra.

TORNEO FRANCESCHINI – RAPPRESENTATIVA PIEMONTE

Nel weekend non sono mancati nemmeno i nostri ragazzi impegnati con la rappresentativa del Piemonte al Torneo Franceschini di Alleghe.

A vestire la maglia del Piemonte sono stati Andrea Manavella, Matteo Gastaldi, Daniele Pezzano, Luca Grazia e Leonardo Panepinto, protagonisti di un'importante esperienza di confronto e crescita. E il Piemonte ha chiuso il torneo con un ottimo TERZO POSTO!

Complimenti a tutti i nostri atleti per l'impegno, la determinazione e la voglia di mettersi sempre in gioco!

La stagione è appena iniziata e di strada da fare ce n'è ancora tanta. Ma è proprio attraverso queste partite, queste esperienze e queste sfide che si cresce, si costruiscono i gruppi e si diventa una squadra sempre più forte.

Continuiamo a lavorare, a imparare e a crescere insieme. Il bello deve ancora cominciare!