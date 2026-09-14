BEA Chieri: la stagione inizia con il Torneo Sandro  Pertini

Sabato 12 settembre 2026, BEA Chieri ha ospitato al PalaPertini di Trofarello la seconda edizione del Torneo quadrangolare Sandro Pertini, dedicato alla categoria Under 14 Gold. La manifestazione, organizzata da BEA Chieri in collaborazione con Trofarello Sec, ha coinvolto quattro squadre. Oltre ai Leopardi, erano presenti i gruppi di Kolbe Torino, Collegno Basket e Pallacanestro Alassio.

Nelle semifinali del primo giorno, BEA Chieri e Kolbe si sfidano in una gara con ritmi alti sin da subito. I torinesi acquisiscono un leggero vantaggio nei primi minuti e provano a difenderlo fino all’ultimo. I Leopardi costruiscono bene, ma sbagliano tanto in fase di realizzazione. A cavallo tra terzo e quarto periodo, i chieresi alzano l’intensità, rimontano e scappano via, strappando il primo pass per la finale (63-57). Nella seconda semifinale, Alassio – campione regionale ligure – inizia forte sfruttando la propria fisicità. Collegno prova a restare a galla, ma non concretizza la rimonta e non riesce a ribaltare la partita neanche nel secondo tempo, quando i liguri gestiscono (58-76).

Collegno sale poi sul podio al termine della finale 3-4 posto con Kolbe, con le due squadre sempre punto a punto. La gara si risolve solo all’ultimo minuto, con un solo punto di scarto /73-74). Nella finalissima, BEA Chieri trova buone soluzioni contro la difesa ligure. Alassio va all’intervallo sotto ma, alla ripresa, fa ancora valere la propria fisicità, supera e non si guarda più indietro (63-75).

Semifinali:

BEA CHIERI-KOLBE BASKET 63-57

COLLEGNO BASKET-PALLACANESTRO ALASSIO 58-76.

Finali:

KOLBE BASKET-COLLEGNO BASKKET 73-74

BEA CHIERI-PALLCANESTRO ALASSIO 63-75.