Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

BEA Chieri: la stagione inizia con il Torneo Sandro  Pertini

BEA Chieri ha ospitato il secondo Torneo Sandro Pertini, quadrangolare Under 14 Gold che ha riunito quattro squadre in una giornata di sport e confronto
2 min
BEA Chieri: la stagione inizia con il Torneo Sandro  Pertini

 

Sabato 12 settembre 2026, BEA Chieri ha ospitato al PalaPertini di Trofarello la seconda edizione del Torneo quadrangolare Sandro Pertini, dedicato alla categoria Under 14 Gold. La manifestazione, organizzata da BEA Chieri in collaborazione con Trofarello Sec, ha coinvolto quattro squadre. Oltre ai Leopardi, erano presenti i gruppi di Kolbe Torino, Collegno Basket e Pallacanestro Alassio.

Nelle semifinali del primo giorno, BEA Chieri e Kolbe si sfidano in una gara con ritmi alti sin da subito. I torinesi acquisiscono un leggero vantaggio nei primi minuti e provano a difenderlo fino all’ultimo. I Leopardi costruiscono bene, ma sbagliano tanto in fase di realizzazione. A cavallo tra terzo e quarto periodo, i chieresi alzano l’intensità, rimontano e scappano via, strappando il primo pass per la finale (63-57). Nella seconda semifinale, Alassio – campione regionale ligure – inizia forte sfruttando la propria fisicità. Collegno prova a restare a galla, ma non concretizza la rimonta e non riesce a ribaltare la partita neanche nel secondo tempo, quando i liguri gestiscono (58-76).
Collegno sale poi sul podio al termine della finale 3-4 posto con Kolbe, con le due squadre sempre punto a punto. La gara si risolve solo all’ultimo minuto, con un solo punto di scarto /73-74). Nella finalissima, BEA Chieri trova buone soluzioni contro la difesa ligure. Alassio va all’intervallo sotto ma, alla ripresa, fa ancora valere la propria fisicità, supera e non si guarda più indietro (63-75).

Semifinali:
BEA CHIERI-KOLBE BASKET 63-57
COLLEGNO BASKET-PALLACANESTRO ALASSIO 58-76.

Finali:
KOLBE BASKET-COLLEGNO BASKKET 73-74
BEA CHIERI-PALLCANESTRO ALASSIO 63-75.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS