BEA Chieri: Don't Worry, Bea Happy

Anche quest’anno, l’Abbonamento garantisce l’accesso a 16 gare casalinghe della regular season di Serie C Nazionale e la possibilità di acquistare un biglietto ridotto per il derby con Torino Teen Basket (15esima giornata di ritorno, aprile 2027).

L’esordio al PalaGialdo è in programma per la seconda di campionato, domenica 4 ottobre, con Fulgor Omegna.

Le tariffe

I tesserati BEA Chieri, Baldisport e Atp Kangaroos hanno diritto a un Abbonamento gratuito per sé e infiniti Abbonamenti ridotti per altri accompagnatori.

L’Abbonamento ridotto (Under 16, Over 65 e accompagnatori dei tesserati) costa 35 euro. L’Abbonamento intero costa 45 euro.

I prezzi dei biglietti per le singole gare, disponibili tutte le domeniche direttamente al PalaGialdo, partono da 5 euro (tariffa intera) o 3 euro (tariffa ridotta).

Modalità d’acquisto

È possibile prenotare il proprio abbonamento compilando il form disponibile a questo link.

Il ritiro potrà essere effettuato direttamente al botteghino del PalaGialdo a partire dalla prima gara casalinga in programma per domenica 4 ottobre.

La Campagna Abbonamenti terminerà domenica 11 ottobre, in occasione della gara casalinga con Novara Basket.