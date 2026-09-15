BEA Chieri: Don't Worry, Bea Happy

Don’t worry, BEA happy!
Parte oggi la nuova Campagna Abbonamenti per le gare casalinghe della Prima Squadra BEA Chieri, impegnata nel campionato di Serie C Nazionale. Le partite sono previste al PalaGialdo di Chieri (strada San Silvestro 35), la domenica alle ore 18.00, ad eccezione dei due turni infrasettimanali.
Anche quest’anno, l’Abbonamento garantisce l’accesso a 16 gare casalinghe della regular season di Serie C Nazionale e la possibilità di acquistare un biglietto ridotto per il derby con Torino Teen Basket (15esima giornata di ritorno, aprile 2027).
L’esordio al PalaGialdo è in programma per la seconda di campionato, domenica 4 ottobre, con Fulgor Omegna.
Le tariffe
I tesserati BEA Chieri, Baldisport e Atp Kangaroos hanno diritto a un Abbonamento gratuito per sé e infiniti Abbonamenti ridotti per altri accompagnatori.
L’Abbonamento ridotto (Under 16, Over 65 e accompagnatori dei tesserati) costa 35 euro. L’Abbonamento intero costa 45 euro.
I prezzi dei biglietti per le singole gare, disponibili tutte le domeniche direttamente al PalaGialdo, partono da 5 euro (tariffa intera) o 3 euro (tariffa ridotta).
Modalità d’acquisto
È possibile prenotare il proprio abbonamento compilando il form disponibile a questo link.
Il ritiro potrà essere effettuato direttamente al botteghino del PalaGialdo a partire dalla prima gara casalinga in programma per domenica 4 ottobre.
La Campagna Abbonamenti terminerà domenica 11 ottobre, in occasione della gara casalinga con Novara Basket.