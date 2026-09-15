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La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si tuffa nei test precampionato

Chieri, rientrate quasi tutte le nazionali, affronta il Club Italia al PalaFenera e avvia la seconda fase della preparazione tra allenamenti congiunti e amichevoli
2 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si tuffa nei test precampionato

Con un mese di lavoro nelle gambe e l’organico finalmente al completo con l’arrivo sotto l’Arco di tutte le giocatrici reduci dagli impegni con le nazionali – all’appello mancano solo più l’allenatore Nicola Nicola e l’addetta alle statistiche Giulia Palazzo, attesi per fine settembre – la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizia la seconda parte della preparazione precampionato tuffandosi in un fitto programma di allenamenti congiunti e amichevoli.

Il primo appuntamento è previsto domani, mercoledì 16 settembre (ore 18, ingresso libero), al PalaFenera. Si tratta di un allenamento congiunto con il Club Italia, squadra iscritta al campionato di A2 nel cui organico spiccano tre giovani provenienti dal settore giovanile del Club76: la palleggiatrice Monetti e le schiacciatrici Voerzio e Faleschini.
Il 19 e 20 settembre le biancoblù giocheranno le prime amichevoli con formazioni di pari categoria partecipando al “Torneo Città di Sondrio”, quadrangolare contro Bergamo, Bisonte Firenze e Thy Istanbul.
Il programma proseguirà il 23 settembre con un allenamento congiunto con Cuneo.
Il 26 e 27 settembre si terrà la seconda edizione del “Città di Biella”, quadrangolare organizzato proprio da Chieri a cui quest’anno parteciperanno Busto Arsizio, Brescia e le francesi del Mulhouse.
Infine, il 30 settembre, un’ultima amichevole a Novara, la nona edizione del “Memorial Giampaolo Ferrari”, prova generale in vista del debutto in campionato.

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