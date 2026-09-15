BEA Chieri, U15 Eccellenza: la stagione inizia al Torneo Dragonero di Grugliasco

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, l’ Under 15 Eccellenza di BEA Chieri è scesa in campo al torneo Dragonero di Grugliasco , organizzato da Pallacanestro Grugliasco. Nel primo impegno stagionale, in vista dell’esordio in campionato, i Leopardi hanno conquistato il quarto posto su nove nella manifestazione, dopo la finale per il terzo gradino del podio con i padroni di casa.

Dopo l’esordio vincente con Pnc Basketball (81-28), gli Arancioni cedono ai liguri di My Basket Genova nella seconda gara del girone (81-28). In questo modo, si qualificano al girone con tutte le seconde dei gironi, che mette in palio un posto in semifinale. Qui, BEA supera Pallacanestro Vado (126-34) e New Basket Ponente (76-74), giocandosela poi alla pari fino alla fine nella semifinale con Collegno (79-89). Nella finale per il terzo posto, giocata in soli tre quarti, i Leopardi cedono a Pallacanestro Grugliasco (40-53).

«È stato un week-end molto impegnativo per i nostri ragazzi, con sei partite in soli due giorni – commenta Coach Pirocca – Siamo soddisfatti. Abbiamo gareggiato con realtà che saranno sicuramente protagoniste del campionato di Under 15 Eccellenza, da cui abbiamo tratto ottimi spunti dal punto di vista dell’intensità di gioco, dell’attenzione difensiva e dell’approccio alla gara».

GIRONE B

BEA CHIERI-PNC BASKETBALL 81-28

Parziali: 25-8; 52-15; 65-21

BEA Chieri: Fasano 8, Zanzon 11, Garabello 4, Zvulun 8, Marocco, Bonnet 7, Iudicelli 7, Goria 8, Moschillo 3, Audisio 11, Silvestro 9, Vay 5. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Domenino.

BEA CHIERI-MY BASKET GENOVA 61-73

Parziali: 20-17; 33-33; 42-53

BEA Chieri: Fasano , Zanzon 17, Garabello, Zvulun 7, Marocco 8, Bonnet 2, Iudicelli 9, Goria 7, Moschillo, Audisio 4, Silvestro 5, Vay 2. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Domenino.

GIRONE SECONDE CLASSIFICATE

BEA CHIERI-PALLACANESTRO VADO 126-34

Parziali: 35-9; 72-18; 100-29

BEA Chieri: Fasano NE, Zanzon 8, Garabello 23, Zvulun 21, Marocco 8, Bonnet 2, Iudicelli 20, Goria 35, Moschillo 9, Audisio, Silvestro NE, Vay. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Domenino.

BEA CHIERI-NEW BASKET PONENTE 76-74

Parziali: 16-23; 47-40; 66-56

BEA Chieri: Fasano NE, Bergano, Zanzon 12, Garabello 8, Zvulun 19, Marocco 10, Bonnet 3, Iudicelli 3, Goria 6, Moschillo, Audisio, Silvestro 10, Vay 5. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Domenino.

SEMIFINALE

BEA CHIERI-COLLEGNO 79-89

Parziali: 20-24, 43-52, 63-69

BEA Chieri: Fasano, Bergano 2, Zanzon 25, Garabello 4, Zvulun 1, Marocco 13, Bonnet 1, Iudicelli 6, Goria 10, Audisio 5, Silvestro 7, Vay 5. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Domenino.

FINALE 3/4 POSTO

BEA CHIERI-PALLACANESTRO GRUGLIASCO 40-53

Parziali: 21-22; 32-41

BEA Chieri: Fasano NE, Bergano, Zanzon 2, Garabello, Zvulun 8, Marocco 11, Bonnet 5, Iudicelli 10, Goria 2, Audisio, Silvestro 2, Vay NE. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Domenino.