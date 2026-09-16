Il Comitato Rugby Piemonte si presenta con una nuova identità visiva

Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Rugby presenta ufficialmente il proprio nuovo logo , simbolo di una rinnovata identità che accompagna l'inizio del mandato del nuovo Consiglio Regionale e del Presidente. L'evoluzione dell'immagine del Comitato non rappresenta soltanto un aggiornamento grafico, ma esprime una precisa visione del futuro: un rugby piemontese moderno, dinamico, inclusivo e sempre più vicino alle società, agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti gli appassionati che quotidianamente contribuiscono alla crescita del nostro movimento.

Il precedente marchio, caratterizzato dal profilo delle montagne piemontesi e dall'ovale del pallone, ha accompagnato per molti anni il percorso del rugby regionale, diventando un simbolo riconoscibile della nostra tradizione e del forte legame con il territorio.

Il nuovo logo conserva e valorizza questi elementi identitari reinterpretandoli in una chiave contemporanea. Le montagne, il Tricolore e l'ovale FIR si fondono in un segno grafico più essenziale, immediato e distintivo, capace di rappresentare al meglio il Piemonte rugbistico in un contesto sempre più digitale e orientato alla comunicazione multicanale.

La nuova immagine accompagnerà tutte le attività istituzionali del Comitato RegionalePiemonte e sarà progressivamente adottata su:

• sito internet istituzionale;

• canali social ufficiali;

• carta intestata e documentazione ufficiale;

• comunicazioni alle società affiliate;

• materiale promozionale;

• locandine e manifesti delle manifestazioni territoriali patrocinati dal Comitato Regionale Piemonte.

«Questo nuovo logo rappresenta il nostro modo di interpretare il presente e costruire il futuro del rugby piemontese», dichiara il Presidente del Comitato Regionale Piemonte. «Vogliamo un'immagine capace di trasmettere energia, appartenenza e innovazione, mantenendo salde le radici nei valori che da sempre contraddistinguono la nostra comunità sportiva. È il simbolo di un Comitato che guarda avanti, che vuole essere sempre più vicino alle società e che intende valorizzare ogni realtà del territorio».

Il nuovo marchio diventa così il segno distintivo di un percorso fondato su partecipazione, crescita, attenzione alle esigenze dei club e valorizzazione delle eccellenze regionali. Con questa nuova identità visiva, il Comitato Regionale Piemonte rinnova il proprio impegno a promuovere il rugby come strumento di educazione, aggregazione e sviluppo sportivo, consolidando il ruolo del Piemonte tra le realtà più importanti del panorama rugbistico nazionale.