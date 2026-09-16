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Il Comitato Rugby Piemonte si presenta con una nuova identità visiva

Un nuovo logo per raccontare il rugby piemontese di oggi e di domani
3 min
Il Comitato Rugby Piemonte si presenta con una nuova identità visiva

Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Rugby presenta ufficialmente il proprio nuovo logo, simbolo di una rinnovata identità che accompagna l'inizio del mandato del nuovo Consiglio Regionale e del Presidente. L'evoluzione dell'immagine del Comitato non rappresenta soltanto un aggiornamento grafico, ma esprime una precisa visione del futuro: un rugby piemontese moderno, dinamico, inclusivo e sempre più vicino alle società, agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti gli
appassionati che quotidianamente contribuiscono alla crescita del nostro movimento.

Il precedente marchio, caratterizzato dal profilo delle montagne piemontesi e dall'ovale del pallone, ha accompagnato per molti anni il percorso del rugby regionale, diventando un simbolo riconoscibile della nostra tradizione e del forte legame con il territorio.

Il nuovo logo conserva e valorizza questi elementi identitari reinterpretandoli in una chiave contemporanea. Le montagne, il Tricolore e l'ovale FIR si fondono in un segno grafico più essenziale, immediato e distintivo, capace di rappresentare al meglio il Piemonte rugbistico in un contesto sempre più digitale e orientato alla comunicazione multicanale.

La nuova immagine accompagnerà tutte le attività istituzionali del Comitato RegionalePiemonte e sarà progressivamente adottata su:
• sito internet istituzionale;
• canali social ufficiali;
• carta intestata e documentazione ufficiale;
• comunicazioni alle società affiliate;
• materiale promozionale;
• locandine e manifesti delle manifestazioni territoriali patrocinati dal Comitato Regionale Piemonte.

«Questo nuovo logo rappresenta il nostro modo di interpretare il presente e costruire il futuro del rugby piemontese», dichiara il Presidente del Comitato Regionale Piemonte. «Vogliamo un'immagine capace di trasmettere energia, appartenenza e innovazione, mantenendo salde le radici nei valori che da sempre contraddistinguono la nostra comunità sportiva. È il simbolo di un Comitato che guarda avanti, che vuole essere sempre più vicino alle società e che intende valorizzare ogni realtà del territorio».

Il nuovo marchio diventa così il segno distintivo di un percorso fondato su partecipazione, crescita, attenzione alle esigenze dei club e valorizzazione delle eccellenze regionali. Con questa nuova identità visiva, il Comitato Regionale Piemonte rinnova il proprio impegno a promuovere il rugby come strumento di educazione, aggregazione e sviluppo sportivo, consolidando il ruolo del Piemonte tra le realtà più importanti del panorama rugbistico nazionale.

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