L'organizzazione tecnica, logistica e amministrativa della gara è stata interamente affidata a Sorrisi in Cammino Associazione Sportiva Dilettantistica, ormai consolidato punto di riferimento per il Nordic Walking a Torino e provincia.

«Per noi questo evento rappresenta un traguardo straordinario» – dichiara Marina Fogli, Presidente dell'ASD Sorrisi in Cammino – «Un riconoscimento che non solo valorizza anni di lavoro della nostra associazione, ma che accende i riflettori sul nostro splendido territorio, dimostrando quanto Torino sia adatta a ospitare eventi sportivi di respiro nazionale».

Il palcoscenico dell'evento sarà la suggestiva cornice del Parco della Pellerina, il polmone verde più grande della città. Il Nordic Walking, d’altronde, non è una semplice disciplina sportiva, ma un vero e proprio stile di vita che integra perfettamente il benessere del corpo e della mente con il rispetto e la sostenibilità ambientale. Inoltre, persegue un’idea di bellezza e armonia, portando chi lo pratica a un lavoro posturale che ha poi delle preziose ricadute anche nella vita quotidiana.

La manifestazione attirerà oltre 150 partecipanti tra atleti, istruttori federali e appassionati provenienti da ogni regione d'Italia. Trattandosi di una gara "chiave" che deciderà le sorti e le classifiche del campionato prima del gran finale, la tensione sportiva e lo spettacolo saranno ai massimi livelli.

L’invito è rivolto a chiunque sia incuriosito dalla camminata nordica, voglia conoscerla meglio ed eventualmente integrarla nel proprio stile di vita. L'evento rappresenta inoltre una vetrina d'eccezione per i partner e le realtà locali che desiderano legare il proprio nome a un pubblico fortemente orientato alla salute, alla cura di sé, allo sport e alla tutela dell’ambiente.