Il grande sport outdoor fa tappa all'ombra della Mole. Il prossimo 27 settembre 2026, Torino si trasformerà nella capitale italiana della camminata nordica ospitando dalle ore 9.00 alle 13.00 un appuntamento imperdibile per il panorama sportivo nazionale: la tappa decisiva del Campionato Nordic Walking Style, l'ultimo grande scontro prima della finalissima del 18 ottobre a San Donà di Piave (VE).
L'organizzazione tecnica, logistica e amministrativa della gara è stata interamente affidata a Sorrisi in Cammino Associazione Sportiva Dilettantistica, ormai consolidato punto di riferimento per il Nordic Walking a Torino e provincia.
«Per noi questo evento rappresenta un traguardo straordinario» – dichiara Marina Fogli, Presidente dell'ASD Sorrisi in Cammino – «Un riconoscimento che non solo valorizza anni di lavoro della nostra associazione, ma che accende i riflettori sul nostro splendido territorio, dimostrando quanto Torino sia adatta a ospitare eventi sportivi di respiro nazionale».
Il palcoscenico dell'evento sarà la suggestiva cornice del Parco della Pellerina, il polmone verde più grande della città. Il Nordic Walking, d’altronde, non è una semplice disciplina sportiva, ma un vero e proprio stile di vita che integra perfettamente il benessere del corpo e della mente con il rispetto e la sostenibilità ambientale. Inoltre, persegue un’idea di bellezza e armonia, portando chi lo pratica a un lavoro posturale che ha poi delle preziose ricadute anche nella vita quotidiana.
La manifestazione attirerà oltre 150 partecipanti tra atleti, istruttori federali e appassionati provenienti da ogni regione d'Italia. Trattandosi di una gara "chiave" che deciderà le sorti e le classifiche del campionato prima del gran finale, la tensione sportiva e lo spettacolo saranno ai massimi livelli.
L’invito è rivolto a chiunque sia incuriosito dalla camminata nordica, voglia conoscerla meglio ed eventualmente integrarla nel proprio stile di vita. L'evento rappresenta inoltre una vetrina d'eccezione per i partner e le realtà locali che desiderano legare il proprio nome a un pubblico fortemente orientato alla salute, alla cura di sé, allo sport e alla tutela dell’ambiente.