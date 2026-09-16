Estate piena per i ragazzi e le ragazze della VTT di Lagnasco (Cn). La stagione 2026/2027 è già scattata ma è giusto tornare sulle ultime partecipazioni dei giocatori emergenti del club lagnaschese nelle massime vetrine nazionali delle diverse categorie.

Hanno preso parte ai Campionati Italiani individuali under 11, disputati a Sanremo, Lorenzo America, di diritto al main draw per il secondo posto raggiunto ai regionali, e Giovanni Ferrato, presente nel tabellone di qualificazione della stessa competizione. Marta Bruna e Edoardo Pallo sono stati schierati invece nei Campionati Italiani under 12 al TC Bonacossa di Milano, la blasonata e storica “Coppa Lambertenghi” che fin dalle origini ha avuto quale sede il club meneghino.

Nei campionati a squadre ha brillato l’under 12 maschile, fermata solo nei quarti di finale al Bonacossa di Milano e al doppio di spareggio dal TC Finale: «Un grande risultato – commentano i dirigenti della VTT di Lagnasco – perché la formazione ligure era la favorita della vigilia».