Cuneo Volley e Scuola di Pallavolo Cuneo insieme per portare lo sport nelle scuole

Cuneo Volley e Scuola di Pallavolo Cuneo ASD , realtà coordinata da Liano Petrelli , Docente Federale FIPAV, ex giocatore di Serie A e della Nazionale italiana e da anni impegnato nella formazione dei giovani, uniscono le forze per riportare il gioco e lo sport all’interno delle scuole del territorio.

Dopo le positive esperienze delle precedenti stagioni, il progetto “UNA SCUOLA DI… PALLAVOLO!!!” torna nelle scuole primarie e nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado, coinvolgendo gli alunni in attività basate sul gioco, sul movimento e sulla collaborazione. Un percorso realizzato insieme agli insegnanti e ai referenti di attività motoria, con l’obiettivo di sviluppare non solo le capacità motorie, ma anche socializzazione, rispetto delle regole e spirito di squadra.

Il progetto prevede inoltre alcuni momenti comuni, tra cui una giornata di accoglienza con giochi e torneo pluriclasse, una festa finale e la partecipazione alle iniziative di “Più Sport @ Scuola” promosse dal Comune di Cuneo.

Grazie alla collaborazione con Cuneo Volley, le scuole aderenti potranno inoltre vivere alcune esperienze dedicate: dai biglietti omaggio per i referenti dei plessi in occasione della prima gara casalinga contro Perugia alla possibilità di assistere alle partite con condizioni dedicate, fino agli incontri con un atleta della prima squadra.

La partecipazione al progetto è completamente gratuita.

«Crediamo che la pallavolo possa essere molto più di uno sport – sottolinea Liano Petrelli –. Attraverso una palla e il gioco di squadra possiamo insegnare ai bambini a collaborare, rispettarsi, affrontare le difficoltà e crescere insieme. È questo il senso del progetto: portare lo sport dentro la scuola come occasione di educazione e condivisione».

Le scuole interessate ad aderire al progetto possono contattare la Scuola di Pallavolo Cuneo ASD all’indirizzo scuoladipallavolocuneo@gmail.com oppure Liano Petrelli all’indirizzo liano.petrelli@gmail.com o al numero 3384435389, per ricevere maggiori informazioni e concordare le modalità di partecipazione con i propri referenti di attività motoria.