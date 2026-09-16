Olimpo Alba: Andrea Danna Responsabile Minibasket per il quinto anno

Andrea Danna è il Responsabile Minibasket dell’Olimpo per la quinta stagione! Dopo aver giocato come professionista tanti anni, dalla Serie A con Biella (2008-2009) fino ai quattro anni in Serie B all’Olimpo Alba, dal 2017 è anche apprezzato istruttore della società albese. Ricoprirà il ruolo di responsabile del settore Minibasket, che in questi anni è cresciuto con tanti nuovi bimbi e bimbe che si sono appassionati alla pallacanestro, ed allenerà i gruppi dei 2014, 2015 (Esordienti), e 2016 (Aquilotti Big).

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