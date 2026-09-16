Tutto pronto per l’abbraccio dei tifosi al Derthona Basket e al BCC Derthona

Un intero pomeriggio per festeggiare con tutte le varie componenti del Club bianconero l’inizio della nuova stagione 2026-27 del Derthona Basket e non solo. Domani, giovedì 17 settembre , la Cittadella dello Sport di Tortona sarà lo scenario della presentazione di tutte le squadre del Derthona Basket e del BCC Derthona , con il culmine rappresentato dalle rispettive Prime Squadre dell’Autosped G BCC Derthona e del Derthona Basket, targato Bertram nelle competizioni nazionali e Baglietto in EuroCup. L’appuntamento rappresenta un momento di contatto significativo tra il Club e i propri sostenitori e si svolgerà sui playground della Cittadella. In caso di maltempo tutte le attività verranno trasferite all’interno, nella palestra della Facility.

Programma

L’area dell’evento aprirà alle ore 16:15, anticipando i tornei del settore minibasket che dalle 16:30 accompagneranno il pubblico fino all’inizio della presentazione ufficiale, prevista a partire dalle 18.

I primi a ricevere gli applausi saranno i giocatori del Derthona Baskin, insieme ad un intervento dell’allenatrice Elena Mazzucotelli. Dopo l’esibizione delle Derthona Cheer, le cheerleader ufficiali del Derthona, entrerà in scena il settore giovanile femminile del BCC Derthona, per il quale prenderà la parola il responsabile tecnico Josè Grosso. A seguire sarà il momento del minibasket maschile e femminile dei due Club e del settore giovanile del Derthona Basket, con le parole affidate in questo caso ad Andrea Fanaletti.

L’esibizione dei DaMove anticiperà la presentazione dell’Autosped G BCC Derthona, fissata per le 18:45 e arricchita dalle dichiarazioni dall’MVP italiana della Serie A1 della scorsa stagione, Anastasia Conte, e di coach Orazio Cutugno.

I balli di FADA Lab faranno da prologo al momento-clou della serata. Alle 19:05, infatti, sui playground ci sarà la passerella dei Leoni del Derthona Basket, pronto alla sesta stagione consecutiva nel massimo campionato italiano e ad esordire due giorni dopo nella Supercoppa LBA che si giocherà a pochi metri di distanza, nella Nova Arena. Ad esprimere ai tifosi tutto il sentimento della formazione bianconera ci penseranno il neocapitano Andrea Pecchia e coach Mario Fioretti. Terminata la presentazione, ci sarà il classico rito dello spazio dedicato alle foto e agli autografi con gli atleti bianconeri.

Ad alternarsi al microfono per presentare l’evento saranno i due speaker ufficiali della squadra maschile e femminile, Marco “Bisco” Allieri e Andrea Botosso.

Derthona Basket invita i propri sostenitori a partecipare numerosi a una giornata che celebrerà l’identità del Club e il legame con il territorio.



























