Basket College Novara presenta la Serie C 2026/2027

Nella prestigiosa cornice del Centro Commerciale San Martino2 , si è tenuta la presentazione ufficiale della Prima Squadra di Serie C di Basket College Novara per la stagione sportiva 2026/2027 . Un appuntamento importante, non soltanto sportivo ma anche istituzionale, che ha confermato la crescita del progetto College e il suo radicamento nel territorio novarese.

Alla presentazione sono intervenute le autorità del territorio: Barbara Pace, Consigliera delegata allo Sport della Provincia di Novara, e per il Comune di Novara gli Assessori Giulia Negri, con delega all’Istruzione, ed Elisabetta Franzoni, con delega allo Sport.

Una presenza significativa, che ha dato ulteriore valore a una giornata nella quale Basket College Novara ha voluto raccontare non soltanto una squadra, ma una visione: costruire un percorso tecnico, educativo e sportivo capace di accompagnare i ragazzi dalla scuola, al minibasket, al settore giovanile, fino alla Prima Squadra.

Il filo conduttore resta quello del progetto ROAD TO THE FUTURE, che nella stagione 2026/2027 trova una delle sue espressioni più concrete in una rosa di Serie C dall’età media particolarmente bassa, costruita con una forte presenza di giovani e giovanissimi e nel segno dei playoff raggiunti la scorsa stagione dopo 14 anni di digiuno di questa città. Con giustificato orgoglio “Road to the Future” non è soltanto uno slogan, ma l’identità del nostro percorso: credere nei giovani, offrire loro opportunità autentiche e accompagnarli con competenza, senza promettere scorciatoie. Il talento è importante, ma da solo non basta; servono disciplina, continuità, sacrificio e la capacità di mettere il bene della squadra davanti al singolo.

La squadra che affronterà il prossimo campionato sarà infatti composta da atleti di prospettiva, molti dei quali ancora Under o poco più che ventenni, chiamati a misurarsi con un campionato impegnativo ma formativo.

Questi gli atleti presentati:

Louis Agholor , nato il 7 marzo 2009 – 17 anni

Jacopo Amendola , nato il 31 dicembre 2009 – 16 anni

Gabriele Andretta , nato il 22 marzo 2005 – 21 anni

Pietro Beretta , nato il 13 luglio 2006 – 20 anni

Daniel Chebotarov , nato il 4 gennaio 2008 – 18 anni

Gianluca Cristiano , nato il 4 agosto 2008 – 18 anni

Riccardo Cucchi , nato il 26 maggio 2002 – 24 anni

Mohamed Fam, nato il 25 gennaio 2002 – 24 anni

Federico Fedeli , nato il 27 febbraio 2009 – 17 anni

Lorenzo Giustina , nato il 13 novembre 2006 – 19 anni

Samuele Liberali , nato il 10 dicembre 2003 – 22 anni

Khadim Mbacke , nato il 14 aprile 2009 – 17 anni

Riccardo Piccolini , nato il 27 marzo 2009 – 17 anni

Matteo Sammartino , nato il 28 maggio 2009 – 17 anni

Matteo Sassi , nato il 27 novembre 2006 – 19 anni

Giorgio Spinatonda , nato il 25 settembre 2009 – 16 anni

Matteo Zoppellaro, nato l’11 febbraio 2008 – 18 anni

Una rosa che racconta meglio di qualsiasi slogan la direzione intrapresa dalla società: dare spazio, responsabilità e prospettiva ai giovani, senza rinunciare alla competitività e alla serietà del lavoro quotidiano.

Il gruppo sarà guidato da Coach Stefano Boselli, figura centrale del progetto tecnico di Basket College Novara, affiancato dallo staff che accompagnerà anche il percorso Under 19 Mattia Pomella Assistente insieme ad Emidio Piatto ed il Preparatore Atletico Federico Zocca in una stagione nella quale la continuità tra settore giovanile e Prima Squadra rappresenterà uno degli elementi qualificanti del lavoro societario.

Proprio Coach Boselli ha sintetizzato così il senso della nuova stagione: «ROAD TO THE FUTURE è un progetto ambizioso, che non si potrebbe nemmeno iniziare a pensare di mettere in atto se non si fosse nel posto giusto al momento giusto. Ebbene, ringrazio la Società perchè ancora oggi sono sempre più convinto di trovarmi davvero nel posto giusto al momento giusto. E a conferma della continuità con i successi della trascorsa stagione il 27 settembre inizieremo il nuovo Campionato proprio a Savigliano, in quella che noi vogliamo già considerare “la continuazione dei playoff” della scorsa stagione, ma questa volta potendola giocare anche con Moahmed Fam, allora infortunato».

Parole che restituiscono il significato più profondo del percorso College: non soltanto preparare una squadra per il campionato, ma costruire un ambiente tecnico e umano nel quale i giovani possano crescere, sbagliare, migliorare, assumersi responsabilità e diventare protagonisti.

Il Presidente Andrea Delconte ha sottolineato il valore della giornata e della presenza delle istituzioni: «Presentare questa squadra al Centro Commerciale San Martino2, alla presenza delle autorità cittadine e provinciali, significa dare un segnale chiaro: Basket College Novara vuole essere un progetto sportivo radicato nella città, aperto al territorio e fondato sui giovani. La nostra Serie C è il punto più alto di una filiera che parte dalla scuola e dal minibasket e ti porta, pur giovanissimo, fino al basket senior. È una scelta coraggiosa, ma profondamente coerente con la nostra identità».

La presentazione della Prima Squadra si inserisce infatti in una giornata più ampia dedicata anche al progetto “A Scuola come al College”, sostenuto dal Centro Commerciale San Martino2 come Main Sponsor e pensato per portare il basket nelle scuole insieme a Basket Femminile San Giacomo con Claudia Parozzi responsabile minibasket di entrambe le realtà, veicolando la pallacanestro come strumento di inclusione, educazione, socialità e crescita.

Basket College Novara si prepara così ad affrontare la nuova stagione con una squadra giovane, ambiziosa e identitaria, consapevole delle difficoltà del campionato ma anche della forza di un progetto che guarda oltre il singolo risultato. La strada è tracciata.



