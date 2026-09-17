La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cala il poker: 4-0 al Club Italia al PalaFenera

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 4-0 l’allenamento congiunto giocato oggi al PalaFenera contro il Club Italia, squadra iscritta al campionato di A2 nel cui organico spiccano i talenti del Club76 Monetti, Voerzio e Faleschini

I quattro parziali si risolvono a favore di Chieri in modo piuttosto netto: 25-12, 25-13, 25-15, 25-16.

Marco Rostagno schiera inizialmente la diagonale Van Aalen-Nemeth, Eckl e Stuut al centro, Guezen ed Eggleston in banda, Regoni libero. Nel secondo set entrano Glaab, Lubian e Cooper, nel prosieguo ci sarà poi spazio anche per Giacomello, Akrari e la giovane Arbore. Non entrate Spirito e Nervini, le ultime ad arrivare a Chieri dopo l’impegno nel campionato europeo, oltre all’indisponibile Gray che prosegue il suo percorso di recupero dall’infortunio.

Fra le biancoblù le migliori realizzatrici sono Lubian e Nemeth con 12 punti a testa, seguite da Cooper (10), Giacomello (9) ed Eggleston (8).

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 tornerà il campo nel fine settimana nel “Torneo Città di Sondrio”, quadrangolare a cui parteciperanno anche Bergamo, Bisonte Firenze e Brescia, quest’ultima in sostituzione del Thy Istanbul.