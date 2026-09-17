Reale Mutua, vittoria nel test al Pala Gianni Asti contro Massagno

Coach Paolo Moretti deve ancora rinunciare a Zach Harvey, Lorenzo Benvenuti, Matteo Corgnati e Francesco Scandiuzzi, ma ritrova Alberto Mossi dopo i problemi di pubalgia. In quintetto, al posto di Harvey, spazio a Thiago Villar insieme a Massone, Ghirlanda, Allen e Del Chiaro.

Torino è costretta a inseguire per buona parte del primo quarto, faticando inizialmente a trovare i giusti tempi nella metà campo difensiva, fatta eccezione per alcune buone letture in anticipo per permettere a Mossi e Massone di trovare punti facili e ai gialloblù di impattare sul 20-20 alla prima sirena. La Reale Mutua cresce nel secondo periodo, aumentando l'attenzione difensiva e trovando in Pepe e Allen i protagonisti dell'allungo fino al +12, prima della risposta di Massagno guidata da Tripp per il 42-37 dell'intervallo. Alla ripresa Torino continua a cercare un gioco veloce e corale, con Massone a dettare i ritmi per mettere in ritmo Pepe, mentre i gialloblù tornano in doppia cifra di vantaggio. Nutter e Tripp tengono però gli svizzeri a contatto, prima di una nuova accelerazione firmata ancora da Pepe e Allen. Nell'ultima frazione la stanchezza incide sulla qualità del gioco, ma la Reale Mutua risponde ai tentativi di rientro di Massagno anche grazie al contributo di Faloppa e conserva il margine fino al definitivo 82-72.

Coach Paolo Moretti al termine dell'amichevole: «Nel primo tempo abbiamo commesso diversi errori nella metà campo difensiva, mentre in attacco siamo riusciti a creare gioco; nella seconda parte è successo quasi l'opposto: siamo cresciuti difensivamente, ma davanti siamo stati un po' più disordinati. Non siamo ancora fluidi come vorremmo e oggi ci mancava Harvey, che rappresenta una delle nostre prime opzioni offensive, quindi dobbiamo ancora trovare alcuni equilibri. Mi piace però, come sempre, l'atteggiamento positivo dei ragazzi: si cercano, corrono e provano a giocare insieme. Ci sono ancora tanti errori da ripulire, ma in questo momento ci servono per capire dove lavorare.»

Reale Mutua Torino - SAM Massagno 82-72 (20-20, 22-17, 22-19, 18-16)

Torino: Faloppa 14, Ghirlanda 6, Mossi 7, Allen 14, Del Chiaro 4, Massone 8, Villar 2, Pepe 16, Ficetti 5, Bossola 3, Coltro 3, Losito. Allenatore: Moretti. Rimbalzi: Faloppa, Massone 8. Assist: Massone 11.

Massagno: Mladjan 8, Jankovic 6, Deme 2, Nutter 13, Stojicevic, Tripp 21, Gaye 8, Bernardinello 2, Broggi 10, Karabasic 2. Allenatore: Gubitosa.