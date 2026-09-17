Reale Mutua, vittoria nel test al Pala Gianni Asti contro Massagno

Prima e unica amichevole al Pala Gianni Asti per la Reale Mutua Basket Torino, che davanti al suo pubblico supera 82-72 la A++ Massagno nel penultimo test prima dell'inizio del campionato. Per i gialloblù un'altra tappa nel percorso di avvicinamento all'esordio ufficiale del 27 settembre, quando al “Ruffini” arriverà Mestre, prima del quale resta ancora il rematch contro la formazione svizzera, in programma sabato a Massagno.
Coach Paolo Moretti deve ancora rinunciare a Zach Harvey, Lorenzo Benvenuti, Matteo Corgnati e Francesco Scandiuzzi, ma ritrova Alberto Mossi dopo i problemi di pubalgia. In quintetto, al posto di Harvey, spazio a Thiago Villar insieme a Massone, Ghirlanda, Allen e Del Chiaro.
Torino è costretta a inseguire per buona parte del primo quarto, faticando inizialmente a trovare i giusti tempi nella metà campo difensiva, fatta eccezione per alcune buone letture in anticipo per permettere a Mossi e Massone di trovare punti facili e ai gialloblù di impattare sul 20-20 alla prima sirena. La Reale Mutua cresce nel secondo periodo, aumentando l'attenzione difensiva e trovando in Pepe e Allen i protagonisti dell'allungo fino al +12, prima della risposta di Massagno guidata da Tripp per il 42-37 dell'intervallo. Alla ripresa Torino continua a cercare un gioco veloce e corale, con Massone a dettare i ritmi per mettere in ritmo Pepe, mentre i gialloblù tornano in doppia cifra di vantaggio. Nutter e Tripp tengono però gli svizzeri a contatto, prima di una nuova accelerazione firmata ancora da Pepe e Allen. Nell'ultima frazione la stanchezza incide sulla qualità del gioco, ma la Reale Mutua risponde ai tentativi di rientro di Massagno anche grazie al contributo di Faloppa e conserva il margine fino al definitivo 82-72.
Coach Paolo Moretti al termine dell'amichevole: «Nel primo tempo abbiamo commesso diversi errori nella metà campo difensiva, mentre in attacco siamo riusciti a creare gioco; nella seconda parte è successo quasi l'opposto: siamo cresciuti difensivamente, ma davanti siamo stati un po' più disordinati. Non siamo ancora fluidi come vorremmo e oggi ci mancava Harvey, che rappresenta una delle nostre prime opzioni offensive, quindi dobbiamo ancora trovare alcuni equilibri. Mi piace però, come sempre, l'atteggiamento positivo dei ragazzi: si cercano, corrono e provano a giocare insieme. Ci sono ancora tanti errori da ripulire, ma in questo momento ci servono per capire dove lavorare.»
Reale Mutua Torino - SAM Massagno 82-72 (20-20, 22-17, 22-19, 18-16)
Torino: Faloppa 14, Ghirlanda 6, Mossi 7, Allen 14, Del Chiaro 4, Massone 8, Villar 2, Pepe 16, Ficetti 5, Bossola 3, Coltro 3, Losito. Allenatore: Moretti. Rimbalzi: Faloppa, Massone 8. Assist: Massone 11.
Massagno: Mladjan 8, Jankovic 6, Deme 2, Nutter 13, Stojicevic, Tripp 21, Gaye 8, Bernardinello 2, Broggi 10, Karabasic 2. Allenatore: Gubitosa.