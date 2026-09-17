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Fulgor Basket: vittoria con Gallarate, ora tra una decina di giorni il via ufficiale

Ultimo impegno casalingo prima dell’inizio della stagione ufficiale per la Paffoni, che supera 103 a 62 Gallarate
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Fulgor Basket: vittoria con Gallarate, ora tra una decina di giorni il via ufficiale

 

Coach Michele Belletti parla così dopo l’ultimo test con Gallarate: «Concludiamo un periodo di preparazione in cui, siamo stati poco fortunati e, nonostante l'ottimo lavoro di programmazione svolto dallo staff, abbiamo avuto degli infortuni accidentali traumatici, che ci hanno sicuramente rallentato in alcuni processi di crescita di squadra. Il lavoro individuale invece, prosegue a gonfie vele e i ragazzi stanno  lavorando con entusiasmo e costanza per migliorare sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista tattico. Siamo consapevoli del livello del campionato e della difficoltà che il calendario ci mette davanti fin dalle prime giornate e siamo pronti e curiosi di capire a quale posizionamento poter ambire».

Ricordiamo che l’esordio in campionato sarà con San Vendemiano, in trasferta, il 27 settembre. La prima al Pala Cipir è invece fissata al 3 ottobre con Orzinuovi. 

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