Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba Playoff - Terza e ultima di ritorno

Venerdì 18 settembre ore 20.30

Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 34; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 14.

SERIE A Banca d’Alba Playout - Terza e ultima di ritorno

Venerdì 18 settembre ore 20.30

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese

Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 16; Roero Isolamenti Canalese 10.

SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno

Sabato 19 settembre ore 20.30

a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Olivieri Opere Edili Duseu

Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 20; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 13; Olivieri Opere Edili Duseu 10.



SERIE B - Spareggi quarti di finale

Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3

Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-8

Pieve di Teco-Valle Bormida 9-1

SERIE B - Andata semifinali

Sabato 19 settembre ore 20.30

a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco

Domenica 20 settembre ore 20.30

a Neivese: Castiati Neivese-Speb

SERIE B Girone salvezza - Posticipo seconda

Alusic Merlese-Benese 9-4

Classifica: Alusic Merlese 2; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.



SERIE C1 - Andata semifinali

Ricca-Ceva 11-4

Castiati Castagnole-Don Dagnino 11-4

SERIE C1 - Ritorno semifinali

Sabato 19 settembre ore 16

a Ceva: Ceva-Ricca

Venerdì 18 settembre ore 21

ad Andora: Don Dagnino-Castaiti Castagnole



SERIE C2 - Andata quarti di finale

Pro Spigno-Benese 4-9

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-1

Global Sped Neivese-Taggese 9-3

Abrigo Croma Ricca-Monastero Dronero 9-3

SERIE C2 - Ritorno quarti di finale

Domenica 20 settembre ore 20.30

a Bene Vagienna: Benese-Pro Spigno

Venerdì 18 settembre ore 21

a Caraglio: Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva

Sabato 19 settembre ore 16

a Taggia: Taggese-Global Sped Neivese

Venerdì 18 settembre ore 21

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca



FEMMINILE - Andata semifinali

Domenica 20 settembre ore 21

a Canale: Canalese A-Amici del Castello

Venerdì 18 settembre ore 20.30

a Canale: Canalese B-San Leonardo

FEMMINILE - Ritorno semifinali

Sabato 26 settembre ore 20

a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese A

Venerdì 25 settembre ore 20.30

a Imperia: San Leonardo-Canalese B



UNDER 21 - Andata semifinale

Subalcuneo-Bubbio 9-1

Cortemilia-San Leonardo 9-8

UNDER 21 - Ritorno semifinale

Domenica 20 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Cortemilia

Domenica 20 settembre ore 20

a Bistagno: Bubbio-Subalcuneo



ALLIEVI - Andata seminfinali

Sabato 19 settembre ore 20

a Ricca: Ricca-San Leonardo

Sabato 19 settembre ore 18

Ad Andora: Don Dagnino-Speb

ALLIEVI - Ritorno seminfinali

Venerdì 25 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Ricca

Martedì 22 settembre ore 18

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino



ESORDIENTI - Andata semifinali

Domenica 20 settembre ore 20

a Imperia: San Leonardo-Cortemilia

Venerdì 18 settembre ore 20.30

a Ricca: Ricca-Merlese A

ESORDIENTI - Ritorno semifinali

Da definire

a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo

Sabato 26 settembre ore 19

a Mondovì: Merlese A-Ricca



PULCINI - Andata semifinali

Sabato 19 settembre ore 18

a Ricca: Ricca-Pro Paschese

Sabato 19 settembre ore 18

a San Rocco di Bernezze: Speb-San Leonardo

PULCINI - Ritorno semifinali

Sabato 26 settembre ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca

Sabato 26 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Speb



PROMOZIONALI - Andata semifinali

Subalcuneo-Pieve di Teco 7-4

Alta Langa-Ricca A 4-7

PROMOZIONALI - Ritorno semifinali

Venerdì 18 settembre ore 18

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Subalcuneo

Venerdì 18 settembre ore 18.30

a Ricca: Ricca A-Alta Langa

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