Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba Playoff - Terza e ultima di ritorno
Venerdì 18 settembre ore 20.30
Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 34; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 14.
SERIE A Banca d’Alba Playout - Terza e ultima di ritorno
Venerdì 18 settembre ore 20.30
a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese
Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 16; Roero Isolamenti Canalese 10.
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno
Sabato 19 settembre ore 20.30
a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Olivieri Opere Edili Duseu
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 20; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 13; Olivieri Opere Edili Duseu 10.
SERIE B - Spareggi quarti di finale
Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3
Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-8
Pieve di Teco-Valle Bormida 9-1
SERIE B - Andata semifinali
Sabato 19 settembre ore 20.30
a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco
Domenica 20 settembre ore 20.30
a Neivese: Castiati Neivese-Speb
SERIE B Girone salvezza - Posticipo seconda
Alusic Merlese-Benese 9-4
Classifica: Alusic Merlese 2; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
SERIE C1 - Andata semifinali
Ricca-Ceva 11-4
Castiati Castagnole-Don Dagnino 11-4
SERIE C1 - Ritorno semifinali
Sabato 19 settembre ore 16
a Ceva: Ceva-Ricca
Venerdì 18 settembre ore 21
ad Andora: Don Dagnino-Castaiti Castagnole
SERIE C2 - Andata quarti di finale
Pro Spigno-Benese 4-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-1
Global Sped Neivese-Taggese 9-3
Abrigo Croma Ricca-Monastero Dronero 9-3
SERIE C2 - Ritorno quarti di finale
Domenica 20 settembre ore 20.30
a Bene Vagienna: Benese-Pro Spigno
Venerdì 18 settembre ore 21
a Caraglio: Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva
Sabato 19 settembre ore 16
a Taggia: Taggese-Global Sped Neivese
Venerdì 18 settembre ore 21
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca
FEMMINILE - Andata semifinali
Domenica 20 settembre ore 21
a Canale: Canalese A-Amici del Castello
Venerdì 18 settembre ore 20.30
a Canale: Canalese B-San Leonardo
FEMMINILE - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 20
a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese A
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a Imperia: San Leonardo-Canalese B
UNDER 21 - Andata semifinale
Subalcuneo-Bubbio 9-1
Cortemilia-San Leonardo 9-8
UNDER 21 - Ritorno semifinale
Domenica 20 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
Domenica 20 settembre ore 20
a Bistagno: Bubbio-Subalcuneo
ALLIEVI - Andata seminfinali
Sabato 19 settembre ore 20
a Ricca: Ricca-San Leonardo
Sabato 19 settembre ore 18
Ad Andora: Don Dagnino-Speb
ALLIEVI - Ritorno seminfinali
Venerdì 25 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
Martedì 22 settembre ore 18
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
ESORDIENTI - Andata semifinali
Domenica 20 settembre ore 20
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
Venerdì 18 settembre ore 20.30
a Ricca: Ricca-Merlese A
ESORDIENTI - Ritorno semifinali
Da definire
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
Sabato 26 settembre ore 19
a Mondovì: Merlese A-Ricca
PULCINI - Andata semifinali
Sabato 19 settembre ore 18
a Ricca: Ricca-Pro Paschese
Sabato 19 settembre ore 18
a San Rocco di Bernezze: Speb-San Leonardo
PULCINI - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Sabato 26 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Speb
PROMOZIONALI - Andata semifinali
Subalcuneo-Pieve di Teco 7-4
Alta Langa-Ricca A 4-7
PROMOZIONALI - Ritorno semifinali
Venerdì 18 settembre ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Subalcuneo
Venerdì 18 settembre ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Alta Langa
Venerdì 18 settembre ore 20.30
Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 34; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 14.
SERIE A Banca d’Alba Playout - Terza e ultima di ritorno
Venerdì 18 settembre ore 20.30
a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese
Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 16; Roero Isolamenti Canalese 10.
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno
Sabato 19 settembre ore 20.30
a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Olivieri Opere Edili Duseu
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 20; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Araldica Castagnole 13; Olivieri Opere Edili Duseu 10.
SERIE B - Spareggi quarti di finale
Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3
Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-8
Pieve di Teco-Valle Bormida 9-1
SERIE B - Andata semifinali
Sabato 19 settembre ore 20.30
a Chiusavecchia: Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco
Domenica 20 settembre ore 20.30
a Neivese: Castiati Neivese-Speb
SERIE B Girone salvezza - Posticipo seconda
Alusic Merlese-Benese 9-4
Classifica: Alusic Merlese 2; Virtus Langhe e Officine Pesce Bubbio 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
SERIE C1 - Andata semifinali
Ricca-Ceva 11-4
Castiati Castagnole-Don Dagnino 11-4
SERIE C1 - Ritorno semifinali
Sabato 19 settembre ore 16
a Ceva: Ceva-Ricca
Venerdì 18 settembre ore 21
ad Andora: Don Dagnino-Castaiti Castagnole
SERIE C2 - Andata quarti di finale
Pro Spigno-Benese 4-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-1
Global Sped Neivese-Taggese 9-3
Abrigo Croma Ricca-Monastero Dronero 9-3
SERIE C2 - Ritorno quarti di finale
Domenica 20 settembre ore 20.30
a Bene Vagienna: Benese-Pro Spigno
Venerdì 18 settembre ore 21
a Caraglio: Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva
Sabato 19 settembre ore 16
a Taggia: Taggese-Global Sped Neivese
Venerdì 18 settembre ore 21
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca
FEMMINILE - Andata semifinali
Domenica 20 settembre ore 21
a Canale: Canalese A-Amici del Castello
Venerdì 18 settembre ore 20.30
a Canale: Canalese B-San Leonardo
FEMMINILE - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 20
a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese A
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a Imperia: San Leonardo-Canalese B
UNDER 21 - Andata semifinale
Subalcuneo-Bubbio 9-1
Cortemilia-San Leonardo 9-8
UNDER 21 - Ritorno semifinale
Domenica 20 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
Domenica 20 settembre ore 20
a Bistagno: Bubbio-Subalcuneo
ALLIEVI - Andata seminfinali
Sabato 19 settembre ore 20
a Ricca: Ricca-San Leonardo
Sabato 19 settembre ore 18
Ad Andora: Don Dagnino-Speb
ALLIEVI - Ritorno seminfinali
Venerdì 25 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
Martedì 22 settembre ore 18
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
ESORDIENTI - Andata semifinali
Domenica 20 settembre ore 20
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
Venerdì 18 settembre ore 20.30
a Ricca: Ricca-Merlese A
ESORDIENTI - Ritorno semifinali
Da definire
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
Sabato 26 settembre ore 19
a Mondovì: Merlese A-Ricca
PULCINI - Andata semifinali
Sabato 19 settembre ore 18
a Ricca: Ricca-Pro Paschese
Sabato 19 settembre ore 18
a San Rocco di Bernezze: Speb-San Leonardo
PULCINI - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Sabato 26 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Speb
PROMOZIONALI - Andata semifinali
Subalcuneo-Pieve di Teco 7-4
Alta Langa-Ricca A 4-7
PROMOZIONALI - Ritorno semifinali
Venerdì 18 settembre ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Subalcuneo
Venerdì 18 settembre ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Alta Langa
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