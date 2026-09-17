I Fiöi Cuneo Volley tornano in campo questo weekend: al via la Coppa Piemonte

Sabato 19 settembre prende ufficialmente il via la nuova stagione sportiva dei Fiöi, con le formazioni di Serie C e Serie D impegnate nella Coppa Piemonte e pronte a disputare l’esordio stagionale in trasferta.

La Serie C scenderà in campo alle ore 15:00 al PalaSport di Alba, dove affronterà Mercatò Alba e Pallavolo Val Chisone.

«La Coppa Piemonte è un antipasto del campionato che permette di metterci alla prova e iniziare una fase di rodaggio. È una competizione che ti garantisce da subito agonismo, aspetto in cui le classiche amichevoli, pur aiutando da un punto di vista tecnico-tattico, sono inferiori. Abbiamo iniziato con due settimane di lavoro con carichi importanti, com’è normale che sia in questa fase della stagione. Determinati meccanismi in campo non ce li abbiamo ancora, ma anche grazie a queste partite, vista la giovane età dei ragazzi e il fatto che buona parte della rosa è stata cambiata, ci aiuteranno sicuramente ad accelerare il processo e a individuare quali sono gli aspetti dove migliorare di più, poiché è lì che saremo più carenti.» Daniele Tomatis, allenatore della squadra di Serie C.

La Serie D, invece, sarà impegnata a Candiolo alle ore 16:30 contro Polisport Chieri e OTS Chisola Volley.

«Inizia ufficialmente questo sabato la stagione del volley locale con il debutto in Coppa Piemonte, un appuntamento considerato cruciale dalla dirigenza e dallo staff tecnico per tracciare la rotta dell'intero anno agonistico. La Coppa Piemonte non sarà solo un test precampionato, ma una vera e propria rampa di lancio. Questa competizione rappresenta il primo mattone di un progetto a lungo termine, finalizzato a trovare i giusti automatismi e a testare il valore del gruppo in un contesto ufficiale. Un gruppo giovane e affamato. La squadra si presenta ai nastri di partenza con un'età media molto bassa, ma con un potenziale notevole. I primi allenamenti stagionali hanno già mandato segnali chiarissimi allo staff: in palestra si respira una grande determinazione, accompagnata da una forte voglia di fare e di superare i propri limiti. Obiettivo: farsi trovare pronti per la Serie D. Il vero fulcro della stagione sarà proprio il campionato di Serie D, un palcoscenico impegnativo che richiederà la massima concentrazione. L'obiettivo dichiarato dalla guida tecnica è quello di affrontare l'anno con una mentalità focalizzata sul miglioramento costante, lavorando giorno dopo giorno per farsi trovare sempre al top della condizione, partita dopo partita.» Dario Da Roit, allenatore della formazione di Serie D.