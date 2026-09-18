Bertram Derthona, aperta la vendita dei biglietti per l’esordio casalingo con Verona

Derthona Basket comunica che sono in vendita i biglietti per il debutto casalingo della Bertram Derthona Tortona nel campionato di Serie A LBA SisalClub 2026-27, in programma domenica 27 settembre alle ore 17 alla Nova Arena di Tortona con la Tezenis Verona.
PREZZI
Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori:
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SETTORE
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NOME SETTORE
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PREZZO INTERO
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PREZZO RID. (U18 e OVER 65)
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PREZZO INTERO ONLINE
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A2, A4
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BENCHSIDE
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55,00 €
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44,00 €
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50,00 €
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A3
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PARTERRE
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70,00 €
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56,00 €
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63,00
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A7, A9
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EXECUTIVE
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60,00 €
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48,00 €
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54,00 €
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B1, B5
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TRIBUNA LATERALE
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18,00 €
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14,00 €
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16,00 €
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B2, B4
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TRIBUNA
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20,00 €
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16,00 €
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23,00 €
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B3, B4
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TRIBUNA CENTRALE
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25,00
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20,00
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23,00
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B6, B9
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STAGE LATERALE
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20,00
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16,00
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18,00
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B7, B8
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STAGE
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20,00
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16,00
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18,00
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B7, B8
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STAGE CENTRALE
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28,00
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22,00
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25,00
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G1, G2, G3
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CURVA DERTHONA
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14,00
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11,00
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13,00
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G4
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CURVA OSPITI
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20,00
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24,00
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G6
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GALLERIA OSPITI
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20,00
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24,00
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G5
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CURVA EST
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14,00
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11,00
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13,00
Tre le modalità d’acquisto:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 12:30
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara a partire dalle ore 15:30.
I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, sabato 26 settembre.