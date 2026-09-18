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Bertram Derthona, aperta la vendita dei biglietti per l’esordio casalingo con Verona

Domenica 27 settembre alle ore 17 alla Nova Arena la sfida con la Tezenis Verona, debutto casalingo nel campionato di Serie A LBA 2026-27
25 min
Bertram Derthona, aperta la vendita dei biglietti per l’esordio casalingo con Verona

 

Derthona Basket comunica che sono in vendita i biglietti per il debutto casalingo della Bertram Derthona Tortona nel campionato di Serie A LBA SisalClub 2026-27, in programma domenica 27 settembre alle ore 17 alla Nova Arena di Tortona con la Tezenis Verona.

PREZZI
Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori:

 

SETTORE

NOME SETTORE

PREZZO INTERO

PREZZO RID. (U18 e OVER 65)

PREZZO INTERO ONLINE

 

 

 

 

 

A2, A4

BENCHSIDE

55,00 €

44,00 €

50,00 €

A3

PARTERRE

70,00 €

56,00 €

63,00

A7, A9

EXECUTIVE

60,00 €

48,00 €

54,00 €

B1, B5

TRIBUNA LATERALE

18,00 €

14,00 €

16,00 €

B2, B4

TRIBUNA

20,00 €

16,00 €

23,00 €

B3, B4

TRIBUNA CENTRALE

25,00

20,00

23,00

B6, B9

STAGE LATERALE

20,00

16,00

18,00

B7, B8

STAGE

20,00

16,00

18,00

B7, B8

STAGE CENTRALE

28,00

22,00

25,00

G1, G2, G3

CURVA DERTHONA

14,00

11,00

13,00

G4

CURVA OSPITI

 

20,00

24,00

G6

GALLERIA OSPITI

 

20,00

24,00

G5

CURVA EST

14,00

11,00

13,00

 

Tre le modalità d’acquisto:

- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 12:30
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara a partire dalle ore 15:30.

I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, sabato 26 settembre.

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