Tamburello Open protagonista nei prossimi weekend

L’Astigiano torna nuovamente protagonista di grandi sfide di Tamburello, ospitando questa volta nei prossimi due fine settimana i match della Coppa Italia Femminile e Maschile. Gli scenari di gioco saranno i campo di Cinaglio e Monale, nell’Astigiano, dove, dal 19 al 27 settembre, sono attese le formazioni finaliste provenienti da tutto il Nord Italia. Ad annunciare il grande evento sportivo con quartier generale fra le colline del Monferrato, è stata la conferenza stampa svoltasi nella serata di giovedì presso la Fondazione Goria di Asti dove, con la conduzione di Ivo Anselmo, si sono svelati i vari dettagli della competizione con i saluti e gli interventi di numerose autorità sportive e istituzionali. Accanto al presidente del Comitato di Asti della Federazione Italiana Palla Tamburello Mimmo Basso, a dare il benvenuto all’evento vi erano anche Lavinia Saracco (Delegato CONI Asti), Giovanna Quaglia (Presidente dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato), Maurizio Limbordo (Consigliere Comunale del Comune di Asti con delega alla Promozione e allo Sviluppo dello Sport), Daniele Basso (Presidente GAL Basso Monferrato Astigiano e Sindaco di Tigliole), Paolo Sigliano (Vice Sindaco del Comune di Monale) e Roberto Pitetti (Sindaco di Cinaglio). Fra gli interventi si cita anche il Consigliere Regionale Fabio Carosso che ha esortato a continuare sulla strada dell’impegno sportivo per il territorio e a favore dei giovani che lo vivono, rivolgendosi anche alla rappresentanza di atlete del territorio presenti all’evento.
Qual è il programma della Coppa Italia Open?
Si parte sabato 19 settembre sul campo di Cinaglio con la Serie B Femminile e il match fra le bresciane del Nigoline e le veronesi del Cavalcaselle. Domenica 20 sarà il turno della Serie A Femminile con l’incontro fra le piemontesi dell’Alegra Settime e le bergamasche di Ubisport Ciserano. Entrambe le partite cominceranno alle ore 15. Sabato 26 toccherà poi alle finaliste della Serie A Maschile mentre domenica 27 sarà il turno della Serie A Maschile: bisognerà ancora attendere qualche giorno per conoscere i nomi delle finaliste che saranno decretate grazie agli esiti del turno in programma nel fine settimana alle porte (19 e 20 settembre). Quel che è certo è che gli atleti di A e B Maschile saranno di scena sul campo di Monale, individuato per le sfide conclusive.
La Coppa Italia è organizzata dalla F.I.P.T. attraverso le Società Asd Cinaglio e Asd Monale con la collaborazione del Comitato Regionale F.I.P.T. Piemonte, e del Comitato Provinciale F.I.P.T. Asti.