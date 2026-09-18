Tamburello Open protagonista nei prossimi weekend

L’Astigiano torna nuovamente protagonista di grandi sfide di Tamburello, ospitando questa volta nei prossimi due fine settimana i match della Coppa Italia Femminile e Maschile . Gli scenari di gioco saranno i campo di Cinaglio e Monale , nell’Astigiano, dove, dal 19 al 27 settembre , sono attese le formazioni finaliste provenienti da tutto il Nord Italia. Ad annunciare il grande evento sportivo con quartier generale fra le colline del Monferrato, è stata la conferenza stampa svoltasi nella serata di giovedì presso la Fondazione Goria di Asti dove, con la conduzione di Ivo Anselmo , si sono svelati i vari dettagli della competizione con i saluti e gli interventi di numerose autorità sportive e istituzionali. Accanto al presidente del Comitato di Asti della Federazione Italiana Palla Tamburello Mimmo Basso , a dare il benvenuto all’evento vi erano anche Lavinia Saracco (Delegato CONI Asti), Giovanna Quaglia (Presidente dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato), Maurizio Limbordo (Consigliere Comunale del Comune di Asti con delega alla Promozione e allo Sviluppo dello Sport), Daniele Basso (Presidente GAL Basso Monferrato Astigiano e Sindaco di Tigliole), Paolo Sigliano ( Vice Sindaco del Comune di Monale) e Roberto Pitetti ( Sindaco di Cinaglio). Fra gli interventi si cita anche il Consigliere Regionale Fabio Carosso che ha esortato a continuare sulla strada dell’impegno sportivo per il territorio e a favore dei giovani che lo vivono, rivolgendosi anche alla rappresentanza di atlete del territorio presenti all’evento.