“Oltre il Canestro”: Fulgor Basket e Paffoni insieme per la crescita dei giovani atleti

Il main sponsor sostiene un nuovo progetto pedagogico-sportivo dedicato ad atleti, allenatori e famiglie. Crescere un atleta significa prima di tutto contribuire alla crescita di una persona. Nasce da questo principio “Oltre il Canestro: crescere persona e atleta con la Fulgor Basket”, il nuovo progetto pedagogico-sportivo promosso da Fulgor Basket e realizzato grazie al sostegno del main sponsor Paffoni.

A curare il percorso sarà la Dott.ssa Barbara Brambilla, all’interno di un progetto che coinvolgerà atleti, allenatori e famiglie, con particolare attenzione al settore giovanile. L’obiettivo è utilizzare lo sport come strumento educativo, lavorando sulle competenze emotive, relazionali e personali dei ragazzi. Gestione della rabbia e della frustrazione, capacità di affrontare l’errore e la sconfitta, autostima, motivazione, responsabilità e relazioni all’interno del gruppo saranno alcuni dei temi affrontati. Il percorso prevede inoltre un lavoro concreto sul campo, a fianco degli allenatori, accompagnato da momenti di confronto e riflessione.

Il progetto non riguarderà soltanto i giocatori. Sono previsti infatti momenti dedicati alla formazione degli allenatori e incontri con le famiglie, con l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa sempre più forte tra società, staff, genitori e giovani atleti.

«“Oltre il Canestro” nasce dalla volontà di accompagnare i nostri ragazzi in un percorso che non riguarda soltanto la pallacanestro, ma la loro crescita personale. Imparare a gestire le emozioni, affrontare un errore, superare una difficoltà, stare bene all’interno di un gruppo sono competenze che servono nello sport e, ancora di più, nella vita. Come società sentiamo la responsabilità di offrire ai giovani strumenti che possano aiutarli a diventare atleti più consapevoli e persone più forti. In questo percorso il ruolo delle famiglie è fondamentale: ai genitori va il nostro ringraziamento per la fiducia che ogni giorno ripongono nella Fulgor e per il cammino educativo che condividono con noi» – le parole del presidente Angelo Nigro.

«Con questo progetto vogliamo aggiungere un ulteriore tassello al percorso di crescita del nostro settore giovanile», sottolinea Alessandro Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fulgor Basket. «Allenare un ragazzo non significa soltanto insegnargli a giocare a pallacanestro. Significa accompagnarlo nella gestione delle emozioni, delle difficoltà, delle relazioni e delle responsabilità. Poter offrire ai nostri atleti, agli allenatori e alle famiglie un supporto qualificato rappresenta per noi un passo importante nella costruzione di un ambiente sportivo sempre più completo».

Fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa il sostegno di Paffoni, che conferma così una partnership con la società rossoverde capace di andare oltre la tradizionale sponsorizzazione sportiva.

«Il legame con Fulgor nasce dalla passione per la pallacanestro di mio papà, che sarebbe orgoglioso di questo ulteriore passo», commenta Francesca Paffoni, CEO di Paffoni. «Crediamo che sostenere una società sportiva significhi anche contribuire alla crescita dei giovani e del territorio. Per questo abbiamo scelto di investire in un progetto che mette al centro la persona, offrendo ai ragazzi strumenti che potranno essere utili nello sport, ma soprattutto nella loro vita quotidiana. Paffoni crede e investe nei giovani, ma anche nei genitori, perché siano al loro fianco come un vero punto di riferimento e di supporto in questo percorso».

“Oltre il Canestro” nasce quindi dalla volontà condivisa di Fulgor Basket e Paffoni di investire non soltanto sui risultati sportivi, ma sulla qualità del percorso vissuto dai giovani, rafforzando il ruolo della società come luogo di formazione, appartenenza e crescita — anche grazie al sostegno consapevole delle famiglie.