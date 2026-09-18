BEA Chieri: parte la Erowa September Cup 2026

A pochi giorni dall’inizio dei campionati, torna il tradizionale torneo pre-season organizzato da BEA Chieri . In occasione della Erowa September Cup 2026 , venerdì 18 e domenica 20 settembre 2026 , quattro squadre pronte a partecipare ai prossimi campionato di Serie C Nazionale e Divisione Regionale 1 si sfideranno per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dei primi impegni ufficiali.

L’appuntamento si annuncia di livello assoluto, con quattro gare, tutte al PalaGialdo di Chieri (strada San Silvestro 35). Sarà un’occasione unica per iniziare a vivere insieme le emozioni che ci regalerà la nuova stagione sportiva. La formula prevede le semifinali nella prima giornata del torneo, venerdì 18 settembre, e le finali (3°-4° posto e 1°-2° posto) nella seconda giornata, domenica 20 settembre. Oltre alla Prima Squadra BEA Chieri, scenderanno in campo Cinque Pari Torino, Collegno Basket e You Pubblicità Lo.Vi. Basket.

Il programma completo della Erowa September Cup

Venerdì 19 settembre, semifinali:

-Ore 19.00: Cinque Pari Torino vs Collegno Basket

-Ore 21.15: BEA Chieri vs Lo.Vi. Basket You Pubblicità

Domenica 20 settembre, finali:

-Ore 11.30: Finale 3°-4° Posto

-Ore 14.30: Finale 1°-2° Posto.

Biglietti e abbonamenti

Ingresso gratuito per tutti i tesserati BEA Leopardi, con possibilità di biglietto ridotto (3 euro a partita) per i loro familiari.

Biglietto Intero giornata singola – 2 gare: 5 euro

Biglietto Ridotto (Under 16 e Over 65) giornata singola – 2 gare: 3 euro.

I biglietti possono essere acquistati direttamente al botteghino del PalaGialdo.