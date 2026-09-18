Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

BEA Chieri: parte la Erowa September Cup 2026

Prove generali di stagione al PalaGialdo. Oltre alla Prima Squadra dei Leopardi, scenderanno in campo Cinque Pari Torino, Collegno Basket e You Pubblicità Lo.Vi. Basket
2 min
BEA Chieri: parte la Erowa September Cup 2026

A pochi giorni dall’inizio dei campionati, torna il tradizionale torneo pre-season organizzato da BEA Chieri. In occasione della Erowa September Cup 2026, venerdì 18 e domenica 20 settembre 2026, quattro squadre pronte a partecipare ai prossimi campionato di Serie C Nazionale e Divisione Regionale 1 si sfideranno per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dei primi impegni ufficiali.

L’appuntamento si annuncia di livello assoluto, con quattro gare, tutte al PalaGialdo di Chieri (strada San Silvestro 35). Sarà un’occasione unica per iniziare a vivere insieme le emozioni che ci regalerà la nuova stagione sportiva. La formula prevede le semifinali nella prima giornata del torneo, venerdì 18 settembre, e le finali (3°-4° posto e 1°-2° posto) nella seconda giornata, domenica 20 settembre. Oltre alla Prima Squadra BEA Chieri, scenderanno in campo Cinque Pari Torino, Collegno Basket e You Pubblicità Lo.Vi. Basket.

Il programma completo della Erowa September Cup

Venerdì 19 settembre, semifinali:
-Ore 19.00: Cinque Pari Torino vs Collegno Basket
-Ore 21.15: BEA Chieri vs Lo.Vi. Basket You Pubblicità

Domenica 20 settembre, finali:
-Ore 11.30: Finale 3°-4° Posto
-Ore 14.30: Finale 1°-2° Posto.

Biglietti e abbonamenti

Ingresso gratuito per tutti i tesserati BEA Leopardi, con possibilità di biglietto ridotto (3 euro a partita) per i loro familiari.
Biglietto Intero giornata singola – 2 gare: 5 euro
Biglietto Ridotto (Under 16 e Over 65) giornata singola – 2 gare: 3 euro.

I biglietti possono essere acquistati direttamente al botteghino del PalaGialdo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS