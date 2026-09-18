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In campo con Simona: la Virtus Alessandria la ricorda con un quadrangolare di pallavolo

Domenica 20 settembre una giornata di sport e memoria nel ricordo di Simona Monticone. In programma un quadrangolare di pallavolo organizzato dalla Virtus Alessandria, con il patrocinio di Provincia e Comune di Alessandria e la collaborazione di LILT Alessandria e ASD Don Bosco
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In campo con Simona: la Virtus Alessandria la ricorda con un quadrangolare di pallavolo

Lo sport come occasione per ricordare, ritrovarsi e condividere valori che vanno oltre il risultato del campo. È questo lo spirito di “In campo con Simona”, il quadrangolare di pallavolo dedicato alla memoria di Simona Monticone, in programma domenica 20 settembre alla Palestra Don Bosco di corso Acqui, ad Alessandria.

L'iniziativa è promossa dalla Pallavolo Virtus Alessandria, con il patrocinio della Provincia di Alessandria e della Città di Alessandria, e si avvale della collaborazione dell'ASD Don Bosco Alessandria e della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, associazione provinciale di Alessandria.

Una giornata nella quale la pallavolo diventa soprattutto strumento di aggregazione e di memoria. Il quadrangolare porterà sul parquet atlete e appassionati, unendo la dimensione sportiva a quella del ricordo di Simona, alla quale è dedicata l'intera manifestazione.

Il titolo scelto dagli organizzatori, “In campo con Simona”, racchiude proprio l'obiettivo dell'appuntamento: mantenere vivo il suo ricordo attraverso una giornata di sport, amicizia e condivisione. Un modo per trasformare il dolore della perdita in un momento collettivo, nel quale la pallavolo possa rappresentare anche un messaggio di vicinanza e solidarietà.

L'evento, inoltre, si lega all'attività di sensibilizzazione portata avanti dalla LILT, sottolineando il valore della prevenzione e dell'attenzione alla salute. Una presenza che aggiunge alla manifestazione sportiva una significativa componente sociale.

La Palestra Don Bosco sarà dunque il teatro di una giornata speciale, nella quale il risultato delle partite passerà inevitabilmente in secondo piano rispetto al significato dell'appuntamento: scendere in campo nel nome di Simona e farlo insieme, attraverso lo sport che unisce e crea comunità.

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