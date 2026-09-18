CUS Torino Kickboxing: Luigi Schiavone e Lorenzo Gennero ai Campionati del Mondo Giovanili WAKO 

È arrivato il momento più atteso per Luigi Schiavone e Lorenzo Gennero , atleti del CUS Torino Kickboxing , convocati con la Nazionale italiana per i Campionati del Mondo Giovanili federali WAKO , in programma a Jesolo dal 18 al 27 settembre .

Una convocazione che rappresenta il coronamento di un percorso costruito attraverso impegno, disciplina, passione e sacrificio, sviluppato gara dopo gara lungo tutto il percorso di qualificazione. Schiavone e Gennero hanno infatti affrontato le diverse tappe previste, dalla prima competizione regionale fino all'ultima convocazione al collegiale nazionale, conquistando così l'opportunità di indossare ufficialmente la maglia azzurra e confrontarsi con i migliori giovani atleti provenienti da tutto il mondo. Per il CUS Torino la partecipazione di due atleti ad una manifestazione internazionale di questo livello rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente in palestra e della crescita del settore agonistico.

«La convocazione di Luigi e Lorenzo in Nazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il CUS Torino. – dichiara il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio – È il risultato di un percorso fatto di impegno, costanza e sacrificio, ma anche della capacità del nostro ente di accompagnare i giovani atleti nella loro crescita sportiva. Il CUS ha scelto da sempre di investire sui talenti e di creare le condizioni affinché possano esprimersi ai massimi livelli, diventando ambasciatori dei valori dello sport universitario anche sui grandi palcoscenici internazionali. A Luigi e Lorenzo rivolgo il mio più grande in bocca al lupo per questa importante esperienza: siamo tutti con loro».

«Passo dopo passo, finalmente siamo arrivati in cima alla vetta per poterci godere un meritatissimo panorama mondiale. – commenta il tecnico del CUS Torino Kickboxing Guglielmo Grosso – Luigi e Lorenzo hanno costruito questa convocazione attraverso costanza, partecipazione e sacrificio, dimostrando di meritare pienamente questa opportunità. Per loro, per il nostro staff e per tutto il CUS Torino è motivo di grande orgoglio».

A Jesolo, Schiavone e Gennero saranno dunque chiamati a misurarsi con una competizione di assoluto prestigio, portando sul ring i colori del Centro Universitario Sportivo torinese e dell'Italia. Un appuntamento internazionale che rappresenta anche una nuova tappa nel percorso sportivo dei due giovani atleti.