Il collettivo Autosped cresce nella vittoria contro Livorno

Ultimo impegno casalingo della preseason dell’Autosped BCC, che contro Livorno prosegue nel suo percorso di crescita in avvicinamento agli impegni ufficiali. Non sono state della partita Caloro e Wnorowska, mentre ha fatto il proprio debutto Sitku-Varga. Buono l’apporto di tutte le giocatrici impiegate, con la ricerca di un gioco sempre più corale. Il precampionato delle Giraffe si concluderà venerdì prossimo, il 25 settembre, a Jesolo contro l’Umana Reyer Venezia.