Il collettivo Autosped cresce nella vittoria contro Livorno

Ultimo impegno casalingo della preseason dell’Autosped BCC, che contro Livorno prosegue nel suo percorso di crescita in avvicinamento agli impegni ufficiali. Non sono state della partita Caloro e Wnorowska, mentre ha fatto il proprio debutto Sitku-Varga. Buono l’apporto di tutte le giocatrici impiegate, con la ricerca di un gioco sempre più corale. Il precampionato delle Giraffe si concluderà venerdì prossimo, il 25 settembre, a Jesolo contro l’Umana Reyer Venezia.
Primo quarto di grande intensità per il BCC, che corre bene il campo e trova precisione nel tiro da fuori, allungando il proprio margine sino al 25-12 del 10’. Nella seconda frazione Livorno rallenta l’attacco biancorosso e si riavvicina nel punteggio: all’intervallo Autosped in vantaggio 38-33.
Al rientro dagli spogliatoi, si mantiene alta l’intensità delle due formazioni, così come l’equilibrio in campo: la formazione allenata da Cutugno aumenta il proprio margine sino al 57-48 della terza sirena. Nell’ultimo periodo Livorno accorcia a un solo possesso di distanza in più occasioni, ma poi il BCC respinge la rimonta ritrovando un grande feeling con il tiro da fuori, gestendo poi il finale: al 40’ il punteggio è 80-70.
Autosped BCC - Ladies Libertas Livorno 80-70
Parziali (25-12, 38-33, 57-48)
BCC: Carosi, Sitku-Varga, Milanovic ne, Conte 17, Pysmennyk 3, Leonardi 11, Fondren 17, Lokoka 1, Arado 2, Frustaci 14, Dixon 10, Zanetti 5. All. Cutugno.
Livorno: Gerini ne, Cuccuini ne, Hoppie 16, Sammartini 7, Toffali 4, Natali 4, N’Guessan 1, Cornelie 5, Poggio 2, Gilli 12, Smith 9, Borondy 10. All. Andreoli.