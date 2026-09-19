Alle ore 17 di oggi la formazione allenata da Mario Fioretti cercherà di strappare il biglietto ai veneziani per la finale di domenica 20 alle ore 17 con la vincente dell’altra semifinale Armani Olimpia Milano-Virtus Costa Bologna, in programma oggi alle 19:45. La sfida con Venezia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Basket, LBATV e in chiaro su Cielo, così come tutto il resto dell’evento.

“Rivalità” infinita

La partita con i lagunari di coach Neven Spahija prolungherà un dato numerico particolare per la Bertram. Sarà la settima partita consecutiva in cui capitan Pecchia e compagni si ritroveranno come avversaria in una gara ufficiale la Reyer. I Leoni di casa si sono trovati sulla loro strada gli orogranata nell’ultima giornata della passata regular season e nella successiva ed equilibratissima serie-playoff del primo turno vinta all’ultima curva di gara-5 dai padroni di casa veneti al PalaTaliercio. I roster sono cambiati abbastanza rispetto a quelle sfide, ma lo zoccolo duro di giocatori e lo staff tecnico sono rimasti invariati in entrambe, dando alla sfida un po’ il sapore della rivincita a meno di quattro mesi di distanza da allora.

Come arrivano le due squadre?

Non è stata una preseason facile per la squadra di Fioretti a causa di diverse problematiche che hanno colpito la rosa, alle quali i giocatori hanno risposto con un’abnegazione da rimarcare. Con Venezia non saranno ancora disponibili in tre, Paul Eboua, Edoardo Di Meo e Siim-Sander Vene.

Dal canto loro, i veneti dell’ex Leonardo Candi saranno privi per infortunio di uno dei nuovi arrivati, la guardia Sir’Jabari Price, con il sostituto Erick Green, reduce dalla passata annata a Cantù, in forte dubbio di presenza a causa di lungaggini burocratiche che fino alla vigilia ne hanno impedito lo sbarco in Italia.

Il punto di Andrea Vicenzutto

A parlare nel pre-gara è uno degli assistant coach Andrea Vicenzutto: «Giocare una Supercoppa in casa è uno stimolo che si aggiunge a quello già rilevante di partecipare ad una manifestazione molto importante. Dal primo giorno di allenamento abbiamo cercato, noi come staff e giocatori, di creare un modus operandi che ci permettesse di arrivare il meglio possibile al primo appuntamento. Il nostro precampionato è stato costernato di piccoli problemi che però siamo riusciti ad affrontare molto bene grazie a due fattori, la serietà dei giocatori, che si sono continuati ad allenare molto bene, e la prontezza dei nostri under. Tutto questo ci ha aiutato a colmare alcuni momenti difficili dovuti alle numerose assenze».

«L’emozione, la responsabilità e il senso di appartenenza per disputare questa competizione a casa nostra giocheranno un ruolo fondamentale come leva positiva per noi. Poi, sappiamo che l’impatto fisico ed energetico sarà deciso per fronteggiare una squadra come la Reyer», analizza il 35enne tecnico originario di Pordenone.

«C’è questa divertente coincidenza tra noi e la Reyer. Abbiamo chiuso la scorsa stagione con 6 gare consecutive con loro e ci ritroviamo a incontrarli di nuovo nella prima partita della nuova. Molti volti sono nuovi, ma molti sono reduci dai precedenti confronti diretti, appunto: sono sicuro che questo sia un fattore che andrà ad aumentare una sana rivalità sportiva».