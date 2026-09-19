La Reale Mutua Torino chiude la preseason con una vittoria a Massagno

Coach Paolo Moretti deve ancora fare a meno di Zach Harvey, Lorenzo Benvenuti e Matteo Corgnati. Francesco Scandiuzzi partecipa al riscaldamento e torna a referto, senza essere impiegato nell'arco della gara.

Massagno parte meglio e mette in difficoltà la Reale Mutua soprattutto nella sua metà campo, chiudendo avanti 25-23 il primo quarto, mentre dall'altra parte arrivano buone iniziative dai giovani Villar e Mossi. Torino cambia passo nella seconda frazione: un parziale di 12-3, alimentato dalla fiammata di Pepe, dalla solidità di Allen e da una maggiore attenzione difensiva che permette di correre in transizione, indirizza la gara e porta i gialloblù all'intervallo sul +11 (36-47).

La Reale Mutua dà continuità alla propria produzione offensiva anche nella ripresa, con Pepe e Allen protagonisti e Massone efficace nel coinvolgere i lunghi, allungando progressivamente oltre i venti punti di vantaggio. Massagno prova a riavvicinarsi nell'ultima frazione con Mladjan, ma Torino riprende rapidamente il controllo: Allen resta un riferimento offensivo, mentre Massone e Mossi trovano con continuità i compagni sul perimetro. Il margine torna così ad ampliarsi fino al definitivo 73-98.

Coach Paolo Moretti: «Nel complesso abbiamo fatto bene nella metà campo offensiva, mentre difensivamente non mi sono piaciuti il primo quarto e l'inizio dell'ultima frazione. Chiudiamo la preseason mettendo altra benzina nelle gambe, ma con la consapevolezza che c'è ancora del lavoro da fare e diversi aspetti da pulire, soprattutto nella nostra metà campo. Adesso abbiamo una settimana per lavorare e prepararci all'inizio del campionato».

SAM Basket Massagno - Reale Mutua Torino 73-98

Parziali (25-23, 11-24, 11-25, 26-26)

Massagno: Mladjan 18, Jankovic 10, Deme 1, Nutter 10, Picco 2, Tripp 15, Gaye 4, Bernardinello 4, Broggi 5, Manzambi 2, Gervasoni, Karabasic 2. Allenatore: Gubitosa.

Torino: Ficetti 6, Bossola 6, Coltro, Faloppa 5, Ghirlanda 10, Mossi 6, Allen 20, Del Chiaro 13, Massone 5, Villar 12, Pepe 15, Scandiuzzi ne. Allenatore: Moretti.