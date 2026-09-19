La Reale Mutua Torino chiude la preseason con una vittoria a Massagno

Ultimo test di preseason per la Reale Mutua Basket Torino, che in Svizzera supera 73-98 la SAM Massagno a pochi giorni di distanza dall'amichevole disputata al Pala Gianni Asti. Si chiude così il percorso precampionato dei gialloblù, che ora entreranno nella settimana che porterà al primo appuntamento ufficiale della stagione: domenica 27 settembre al Pala Gianni Asti contro Mestre.
Coach Paolo Moretti deve ancora fare a meno di Zach Harvey, Lorenzo Benvenuti e Matteo Corgnati. Francesco Scandiuzzi partecipa al riscaldamento e torna a referto, senza essere impiegato nell'arco della gara.
Massagno parte meglio e mette in difficoltà la Reale Mutua soprattutto nella sua metà campo, chiudendo avanti 25-23 il primo quarto, mentre dall'altra parte arrivano buone iniziative dai giovani Villar e Mossi. Torino cambia passo nella seconda frazione: un parziale di 12-3, alimentato dalla fiammata di Pepe, dalla solidità di Allen e da una maggiore attenzione difensiva che permette di correre in transizione, indirizza la gara e porta i gialloblù all'intervallo sul +11 (36-47).
La Reale Mutua dà continuità alla propria produzione offensiva anche nella ripresa, con Pepe e Allen protagonisti e Massone efficace nel coinvolgere i lunghi, allungando progressivamente oltre i venti punti di vantaggio. Massagno prova a riavvicinarsi nell'ultima frazione con Mladjan, ma Torino riprende rapidamente il controllo: Allen resta un riferimento offensivo, mentre Massone e Mossi trovano con continuità i compagni sul perimetro. Il margine torna così ad ampliarsi fino al definitivo 73-98.
Coach Paolo Moretti: «Nel complesso abbiamo fatto bene nella metà campo offensiva, mentre difensivamente non mi sono piaciuti il primo quarto e l'inizio dell'ultima frazione. Chiudiamo la preseason mettendo altra benzina nelle gambe, ma con la consapevolezza che c'è ancora del lavoro da fare e diversi aspetti da pulire, soprattutto nella nostra metà campo. Adesso abbiamo una settimana per lavorare e prepararci all'inizio del campionato».
SAM Basket Massagno - Reale Mutua Torino 73-98
Parziali (25-23, 11-24, 11-25, 26-26)
Massagno: Mladjan 18, Jankovic 10, Deme 1, Nutter 10, Picco 2, Tripp 15, Gaye 4, Bernardinello 4, Broggi 5, Manzambi 2, Gervasoni, Karabasic 2. Allenatore: Gubitosa.
Torino: Ficetti 6, Bossola 6, Coltro, Faloppa 5, Ghirlanda 10, Mossi 6, Allen 20, Del Chiaro 13, Massone 5, Villar 12, Pepe 15, Scandiuzzi ne. Allenatore: Moretti.