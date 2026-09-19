Cuneo Volley: in Coppa Piemonte esordio agrodolce per i Fiöi

Ha preso il via con la Coppa Piemonte il percorso delle squadre di Serie C e Serie D del Cuneo Volley . Bilancio positivo per la Serie C, protagonista di due nette vittorie per 3-0. La formazione allenata da coach Daniele Tomatis ha superato prima il Mercatò Alba e, successivamente, la Pallavolo Val Chisone. Due prestazioni convincenti che permettono ai biancoblù di iniziare nel migliore dei modi la stagione.

Doppio impegno, invece, senza punti per la Serie D, che ha ceduto in entrambe le gare con il risultato di 3-0. La formazione guidata da Dario Da Roit è stata superata dal Polisport Chieri e dall’OTS Chisola Volley.

Le due squadre torneranno in campo sabato 26 settembre: la Serie C sarà impegnata a Collegno contro OTS Chisola Volley e Artivolley, mentre la Serie D giocherà in casa a Cuneo contro VBC Mondovì e WeHunt Valsangone Volley, per una nuova giornata di Coppa Piemonte.