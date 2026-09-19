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Acqua Sant’Anna Cuneo vince la Alassio Sanremo Cup

Battuto 3-0 il Cannes nella XXXIV edizione del Memorial Tessitore. Lorenzo Codarin nominato MVP, Nathan Feral top scorer con 18 punti
7 min
Acqua Sant’Anna Cuneo vince la Alassio Sanremo Cup© Danilo Ninotto

L’Acqua Sant’Anna Cuneo conquista la Alassio Sanremo Cup – XXXIV Memorial Tessitore, disputata al Palasport Ravizza di Alassio, superando il Cannes per 3-0 (25-19, 25-21, 25-20)Una vittoria costruita attraverso una prestazione solida e un controllo progressivo della gara, con Cuneo capace di reagire all’avvio del primo set, prendere il comando del gioco e mantenere il vantaggio nei due parziali successivi.

Al termine dell’incontro Lorenzo Codarin è stato nominato miglior giocatore della partita, mentre Nathan Feral, autore di 18 punti, ha chiuso come top scorer. Il premio per il giocatore più spettacolare è andato a Jacub Bucki del Cannes.

I numeri confermano la prestazione dell’Acqua Sant’Anna Cuneo: 57% in attacco contro il 37% del Cannes e 13 muri punto contro gli 8 dei francesi. In particolare, Nathan Feral ha chiuso con il 70% in attacco, realizzando 14 punti su 20 attacchi.

 

LA PARTITA

Coach Matteo Battocchio ha iniziato con Argilagos in palleggio, Feral opposto, Codarin e Mosca al centro, Strehlau e Champlin schiacciatori, con Loubeyre libero.

Il Cannes parte meglio nel primo set e si porta sul 6-2, ma Cuneo reagisce rapidamente. Feral e Strehlau riportano la squadra a contatto, fino al pareggio sul 10-10. Il muro di Codarin vale il primo vantaggio piemontese, poi Cuneo prende il controllo del parziale e arriva fino al 20-14. Nel finale i cambi di Battocchio accompagnano la squadra verso il 25-19, chiuso da Codarin al centro.

Nel secondo set il Cannes prova nuovamente a prendere il comando, ma Cuneo rimane a contatto. Dal 13-16 i piemontesi costruiscono la rimonta e, dopo il 18-18, trovano l’allungo decisivo. Importante l’ingresso di Volpe al servizio, che mette in difficoltà la ricezione francese e contribuisce al sorpasso sul 21-20. Nel finale Cuneo completa il recupero e chiude 25-21.

Nel terzo set l’Acqua Sant’Anna parte subito forte e si porta sul 6-2. I muri di Codarin e Feral contribuiscono al 10-5, mentre Argilagos firma il muro del 14-9. Sul 15-10 Battocchio inserisce Coscione e Sala per Argilagos e Feral: proprio Sala trova l’ace del 17-11.

Cuneo mantiene il controllo nonostante il tentativo di rientro del Cannes. Codarin firma l’ace del 20-15 e poi il muro del 24-18. Dopo due match ball annullati dai francesi, è Feral dalla seconda linea a chiudere il set sul 25-20, consegnando a Cuneo la vittoria per 3-0.

LE PAROLE DI COACH BATTTOCCHIO

«Abbiamo fatto bene alcune cose – commenta coach Matteo Battocchioma ci sono anche aspetti che dobbiamo correggere molto velocemente, soprattutto l’inizio del primo set. Dobbiamo essere onesti: loro erano in formazione nettamente rimaneggiata e avevano diverse assenze importanti».

«Siamo una squadra molto nuova – prosegue il tecnico – e alcuni giocatori hanno lavorato insieme soltanto da tre o quattro allenamenti. Ci vuole quindi un po’ di tempo. Ci sono state cose che hanno funzionato e altre che, secondo me, non hanno funzionato bene: dobbiamo essere bravi a comprenderle e lavorare su noi stessi affinché vengano fatte in maniera differente».

Battocchio sottolinea anche il valore della competizione interna: «Una grossa fortuna che abbiamo quest’anno è avere tanti giocatori che possono giocare da subito. Questo sta alzando il livello degli allenamenti e anche quello della competizione interna, sempre nel rispetto dei ruoli. Chi parte un gradino dietro deve provare a superare l’altro e questo crea un circolo virtuoso: io cerco di migliorare e tu, per mantenere il tuo posto, devi migliorare».

«L’arrivo di Nathan e Leo ha alzato il livello – conclude Battocchio – ma oggi sono stati importanti anche giocatori come Mimmo, Lollo, Fox, lo stesso Coscio e Mancapia. Sono tutti elementi molto importanti per noi».

TABELLINO

ACQUA SANT’ANNA CUNEO – CANNES 3-0
Parziali (25-19, 25-21, 25-20)

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 3, Feral 18, Codarin 11, Mosca 4, Champlin 6, Strehlau 7, Loubeyre (L). Entrati: Coscione, Volpe, Giraudo, Barberio. N.e.: Cavaccini, Cakic. Allenatore: Matteo Battocchio.
CANNES: Acquarone 2, Biglino 6, Bucki 14, Rodrigues 9, Gastaud-Bouali 4, Froment 4, Neraud. Mautin (L). N.e.: Peter, Van der Ent, Mohwinkel, Diez, Erman, D’Arcy, Timothe. Allenatore: Bravo.

MVP: Lorenzo Codarin
Top scorer: Nathan Feral, 18 punti
Premio spettacolarità: Jacub Bucki

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