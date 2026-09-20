La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 chiude al terzo posto il “Città di Sondrio”

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 chiude con un buon terzo posto la sua partecipazione al “ Città di Sondrio “, primo test precampionato contro formazioni di pari categoria della Serie A1 Fineco . Il ruolino delle biancoblù nel quadrangolare è di una sconfitta per 1-3 con Bergamo e una vittoria per 3-0 col Bisonte Firenze, ma al di là dei risultati l’aspetto di gran lunga più importante sono i tanti segnali positivi mostrati in campo.

Nella semifinale del sabato Chieri è opposto alla ChorusLife Volley Bergamo. Il risultato finale sorride alle orobiche che si aggiudicano il match 1-3 (24-26, 25-23, 19-25, 23-25). Ad eccezione del terzo set, sempre in mano a Bergamo, le chieresi giocano una partita di buona qualità ma nei momenti decisivi cedono alle avversarie, più avanti nella preparazione.

Marco Rostagno lancia titolare Spirito, il resto dello starting six prevede la diagonale Van Aalen-Nemeth, la coppia centrale Akrari-Guezen, Eggleson e Guezen in banda. C’è spazio anche per Nervini, Giacomello, Stuut, Cooper e Glaab.

Nel tabellino finale chiudono in doppia cifra Nemeth (20), Guezen (14) ed Eggleson (12).

Domenica nella finalina per il terzo posto Chieri affronta il Bisonte Firenze, sconfitto 0-3 in semifinale dalla Banca Valsabbina Millenium Brescia.

L’incontro sorride alle biancoblù che vincono 3-0. Senza storia primo e terzo set, dominati a chiusi 25-14 e 25-16; molto più combattuta la seconda frazione che vede Chieri sempre avanti di un’incollatura imporsi ai vantaggi 28-26 dopo mezz’ora di gioco.

All’ingresso in campo la formazione iniziale è composta da Glaab-Nemeth, Lubian-Stuut, Nervini-Guezen, Spirito. Nel corso dell’incontro giocano anche Van Aalan, Giacomello, Eggleson, Cooper, Akrari, Eckl e Regoni,

Top scorer e unica in doppia cifra Guezen con 11 punti, seguita da Cooper, Stuut e Nemeth a quota 8.