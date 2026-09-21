Fitarco Piemonte: ai Campionati Italiani Campagna Morello e Lazzaroni vincono il titolo italiano assoluto individuale

Vincono il titolo assoluto anche le squadre maschile e femminile degli Arcieri delle Alpi composte rispettivamente da Bruno M., Dezani S., Seimandi G., Di Nardo G., Di Vita E. e Medico E. Titolo assoluto anche per la squadra mixteam compound degli Arcieri Iuvenilia con Alosisi F. e Corgiat Loia M. e per la squadra mixteam degli Arcieri delle Alpi con Giordano E. e Lazzaroni E. Terzo posto assoluto per squadra mixteam arco ricurvo degli Arcieri Iuvenilia con Rolando A. e Riva A., terzo posto assoluto anche per squadre mixteam arco nudo e arco compound degli Arcieri delle Alpi composte rispettivamente da Medico E., Quagliotto M. e da Franchini I., Vieceli M.

I Risultati

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