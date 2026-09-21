Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba Playoff - Terza e ultima di ritorno

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca 9-5

Alta Langa-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2

Classifica finale : Acqua San Bernardo Subalcuneo 37; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 17.

Acqua San Bernardo Subalcuneo e Gottasecca in semifinale

IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Alta Langa agli spareggi di qualificazione alle semifinali

SERIE A Banca d’Alba Playout - Terza e ultima di ritorno

Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese 4-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese 9-1

Classifica finale : Bcc Pianfei Pro Paschese 25; Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 19; Roero Isolamenti Canalese 10.

Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia agli spareggi di qualificazione alle semifinali

SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7-9

Araldica Castagnole-Olivieri Opere Edili Duseu 9-1

Classifica finale : Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 22; Araldica Castagnole 16; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 14; Olivieri Opere Edili Duseu 10.

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Olivieri Opere Edili Duseu retrocesse in Serie B

SERIE A Banca d’Alba - Spareggi di qualificazione alle semifinali

Lunedì 21 settembre ore 21

a Monticello d'Alba: IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Nocciole Marchisio Cortemilia

Martedì 22 settembre ore 20.30

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese



SERIE B - Andata semifinali

Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 11-10

Castiati Neivese-Speb 7-11

SERIE B - ritorno semifinali

Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia da definire a Pieve di Teco

Venerdì 25 settembre ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Castiati Neivese

SERIE B Girone salvezza - Terza giornata

Benese-Officine Pesce Bubbio 1-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Alusic Merlese 2-9

Riposa: Virtus Langhe

Classifica : Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio 2; Virtus Langhe 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.



SERIE C1 - Andata semifinali

Ricca-Ceva 11-4

Castiati Castagnole-Don Dagnino 11-4

SERIE C1 - Ritorno semifinali

Ceva-Ricca 11-5

Don Dagnino-Castaiti Castagnole 5-11

Castiati Castagnole in finale

SERIE C1 - Spareggio semifinale

Mercoledì 23 settembre ore 20.30

a Ricca: Ricca-Ceva



SERIE C2 - Andata quarti di finale

Pro Spigno-Benese 4-9

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-1

Global Sped Neivese-Taggese 9-3

Abrigo Croma Ricca-Monastero Dronero 9-3

SERIE C2 - Ritorno quarti di finale

Benese-Pro Spigno 6-9

Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9

Taggese-Global Sped Neivese 2-9

Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca 9-8

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Global Sped Neivese in semifinale

SERIE C2 - Spareggi quarti di finale

Mercoledì 23 settembre ore 20.30

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca

Mercoledì 23 settembre ore 20.30

a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Benese



FEMMINILE - Andata semifinali

Canalese A-Amici del Castello 2-9

Canalese B-San Leonardo 9-5

FEMMINILE - Ritorno semifinali

Sabato 26 settembre ore 20

a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese A

Venerdì 25 settembre ore 20.30

a Imperia: San Leonardo-Canalese B



UNDER 21 - Andata semifinali

Subalcuneo-Bubbio 9-1

Cortemilia-San Leonardo 9-8

UNDER 21 - Ritorno semifinali

San Leonardo-Cortemilia 9-7

Bubbio-Subalcuneo 9-6

UNDER 21 - Spareggi semifinali

Martedì 22 settembre ore 20

a Bistagno: Bubbio-Subalcuneo

Martedì 22 settembre ore 19.30

a Imperia: San Leonardo-Cortemilia



ALLIEVI - Andata seminfinali

Ricca-San Leonardo 8-5

Don Dagnino-Speb 6-8

ALLIEVI - Ritorno seminfinali

Venerdì 25 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Ricca

Martedì 22 settembre ore 18

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino



ESORDIENTI - Andata semifinali

San Leonardo-Cortemilia 7-1

Ricca-Merlese A 7-1

ESORDIENTI - Ritorno semifinali

Domenica 27 settembre ore 18

a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo

Sabato 26 settembre ore 19

a Mondovì: Merlese A-Ricca



PULCINI - Andata s emifinali

Ricca-Pro Paschese 6-7

Speb-San Leonardo 3-7

PULCINI - Ritorno s emifinali

Sabato 26 settembre ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca

Sabato 26 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Speb



PROMOZIONALI - Andata semifinali

Subalcuneo-Pieve di Teco 7-4

Alta Langa-Ricca A 4-7

PROMOZIONALI - Ritorno semifinali

Pieve di Teco-Subalcuneo 7-5

Ricca A-Alta Langa 7-4

Ricca A in finale

PROMOZIONALI - Spareggio semifinale

Mercoledì 23 settembre ore 19

a Ceva: Subalcuneo-Pieve di Teco

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