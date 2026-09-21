Pallapugno: il punto su tutti i campionati

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SERIE A Banca d’Alba Playoff - Terza e ultima di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca 9-5
Alta Langa-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2
Classifica finale: Acqua San Bernardo Subalcuneo 37; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 17.
Acqua San Bernardo Subalcuneo e Gottasecca in semifinale
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Alta Langa agli spareggi di qualificazione alle semifinali
SERIE A Banca d’Alba Playout - Terza e ultima di ritorno
Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese 4-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese 9-1
Classifica finale: Bcc Pianfei Pro Paschese 25; Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 19; Roero Isolamenti Canalese 10.
Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia agli spareggi di qualificazione alle semifinali
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7-9
Araldica Castagnole-Olivieri Opere Edili Duseu 9-1
Classifica finale: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 22; Araldica Castagnole 16; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 14; Olivieri Opere Edili Duseu 10.
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Olivieri Opere Edili Duseu retrocesse in Serie B
SERIE A Banca d’Alba - Spareggi di qualificazione alle semifinali
Lunedì 21 settembre ore 21
a Monticello d'Alba: IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Nocciole Marchisio Cortemilia
Martedì 22 settembre ore 20.30
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese
SERIE B - Andata semifinali
Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 11-10
Castiati Neivese-Speb 7-11
SERIE B - ritorno semifinali
Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia da definire a Pieve di Teco
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Castiati Neivese
SERIE B Girone salvezza - Terza giornata
Benese-Officine Pesce Bubbio 1-9
Castiglia Costruzioni Bormidese-Alusic Merlese 2-9
Riposa: Virtus Langhe
Classifica: Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio 2; Virtus Langhe 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
SERIE C1 - Andata semifinali
Ricca-Ceva 11-4
Castiati Castagnole-Don Dagnino 11-4
SERIE C1 - Ritorno semifinali
Ceva-Ricca 11-5
Don Dagnino-Castaiti Castagnole 5-11
Castiati Castagnole in finale
SERIE C1 - Spareggio semifinale
Mercoledì 23 settembre ore 20.30
a Ricca: Ricca-Ceva
SERIE C2 - Andata quarti di finale
Pro Spigno-Benese 4-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-1
Global Sped Neivese-Taggese 9-3
Abrigo Croma Ricca-Monastero Dronero 9-3
SERIE C2 - Ritorno quarti di finale
Benese-Pro Spigno 6-9
Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9
Taggese-Global Sped Neivese 2-9
Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca 9-8
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Global Sped Neivese in semifinale
SERIE C2 - Spareggi quarti di finale
Mercoledì 23 settembre ore 20.30
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca
Mercoledì 23 settembre ore 20.30
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Benese
FEMMINILE - Andata semifinali
Canalese A-Amici del Castello 2-9
Canalese B-San Leonardo 9-5
FEMMINILE - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 20
a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese A
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a Imperia: San Leonardo-Canalese B
UNDER 21 - Andata semifinali
Subalcuneo-Bubbio 9-1
Cortemilia-San Leonardo 9-8
UNDER 21 - Ritorno semifinali
San Leonardo-Cortemilia 9-7
Bubbio-Subalcuneo 9-6
UNDER 21 - Spareggi semifinali
Martedì 22 settembre ore 20
a Bistagno: Bubbio-Subalcuneo
Martedì 22 settembre ore 19.30
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
ALLIEVI - Andata seminfinali
Ricca-San Leonardo 8-5
Don Dagnino-Speb 6-8
ALLIEVI - Ritorno seminfinali
Venerdì 25 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
Martedì 22 settembre ore 18
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
ESORDIENTI - Andata semifinali
San Leonardo-Cortemilia 7-1
Ricca-Merlese A 7-1
ESORDIENTI - Ritorno semifinali
Domenica 27 settembre ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
Sabato 26 settembre ore 19
a Mondovì: Merlese A-Ricca
PULCINI - Andata semifinali
Ricca-Pro Paschese 6-7
Speb-San Leonardo 3-7
PULCINI - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Sabato 26 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Speb
PROMOZIONALI - Andata semifinali
Subalcuneo-Pieve di Teco 7-4
Alta Langa-Ricca A 4-7
PROMOZIONALI - Ritorno semifinali
Pieve di Teco-Subalcuneo 7-5
Ricca A-Alta Langa 7-4
Ricca A in finale
PROMOZIONALI - Spareggio semifinale
Mercoledì 23 settembre ore 19
a Ceva: Subalcuneo-Pieve di Teco
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca 9-5
Alta Langa-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2
Classifica finale: Acqua San Bernardo Subalcuneo 37; Gottasecca 27; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 20; Alta Langa 17.
Acqua San Bernardo Subalcuneo e Gottasecca in semifinale
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Alta Langa agli spareggi di qualificazione alle semifinali
SERIE A Banca d’Alba Playout - Terza e ultima di ritorno
Nocciole Marchisio Cortemilia-Terre del Barolo Albese 4-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese 9-1
Classifica finale: Bcc Pianfei Pro Paschese 25; Nocciole Marchisio Cortemilia 22; Terre del Barolo Albese 19; Roero Isolamenti Canalese 10.
Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia agli spareggi di qualificazione alle semifinali
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7-9
Araldica Castagnole-Olivieri Opere Edili Duseu 9-1
Classifica finale: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 22; Araldica Castagnole 16; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 14; Olivieri Opere Edili Duseu 10.
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Olivieri Opere Edili Duseu retrocesse in Serie B
SERIE A Banca d’Alba - Spareggi di qualificazione alle semifinali
Lunedì 21 settembre ore 21
a Monticello d'Alba: IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Nocciole Marchisio Cortemilia
Martedì 22 settembre ore 20.30
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese
SERIE B - Andata semifinali
Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 11-10
Castiati Neivese-Speb 7-11
SERIE B - ritorno semifinali
Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia da definire a Pieve di Teco
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Castiati Neivese
SERIE B Girone salvezza - Terza giornata
Benese-Officine Pesce Bubbio 1-9
Castiglia Costruzioni Bormidese-Alusic Merlese 2-9
Riposa: Virtus Langhe
Classifica: Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio 2; Virtus Langhe 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
SERIE C1 - Andata semifinali
Ricca-Ceva 11-4
Castiati Castagnole-Don Dagnino 11-4
SERIE C1 - Ritorno semifinali
Ceva-Ricca 11-5
Don Dagnino-Castaiti Castagnole 5-11
Castiati Castagnole in finale
SERIE C1 - Spareggio semifinale
Mercoledì 23 settembre ore 20.30
a Ricca: Ricca-Ceva
SERIE C2 - Andata quarti di finale
Pro Spigno-Benese 4-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-1
Global Sped Neivese-Taggese 9-3
Abrigo Croma Ricca-Monastero Dronero 9-3
SERIE C2 - Ritorno quarti di finale
Benese-Pro Spigno 6-9
Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9
Taggese-Global Sped Neivese 2-9
Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca 9-8
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Global Sped Neivese in semifinale
SERIE C2 - Spareggi quarti di finale
Mercoledì 23 settembre ore 20.30
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca
Mercoledì 23 settembre ore 20.30
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Benese
FEMMINILE - Andata semifinali
Canalese A-Amici del Castello 2-9
Canalese B-San Leonardo 9-5
FEMMINILE - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 20
a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese A
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a Imperia: San Leonardo-Canalese B
UNDER 21 - Andata semifinali
Subalcuneo-Bubbio 9-1
Cortemilia-San Leonardo 9-8
UNDER 21 - Ritorno semifinali
San Leonardo-Cortemilia 9-7
Bubbio-Subalcuneo 9-6
UNDER 21 - Spareggi semifinali
Martedì 22 settembre ore 20
a Bistagno: Bubbio-Subalcuneo
Martedì 22 settembre ore 19.30
a Imperia: San Leonardo-Cortemilia
ALLIEVI - Andata seminfinali
Ricca-San Leonardo 8-5
Don Dagnino-Speb 6-8
ALLIEVI - Ritorno seminfinali
Venerdì 25 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
Martedì 22 settembre ore 18
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
ESORDIENTI - Andata semifinali
San Leonardo-Cortemilia 7-1
Ricca-Merlese A 7-1
ESORDIENTI - Ritorno semifinali
Domenica 27 settembre ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
Sabato 26 settembre ore 19
a Mondovì: Merlese A-Ricca
PULCINI - Andata semifinali
Ricca-Pro Paschese 6-7
Speb-San Leonardo 3-7
PULCINI - Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
Sabato 26 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Speb
PROMOZIONALI - Andata semifinali
Subalcuneo-Pieve di Teco 7-4
Alta Langa-Ricca A 4-7
PROMOZIONALI - Ritorno semifinali
Pieve di Teco-Subalcuneo 7-5
Ricca A-Alta Langa 7-4
Ricca A in finale
PROMOZIONALI - Spareggio semifinale
Mercoledì 23 settembre ore 19
a Ceva: Subalcuneo-Pieve di Teco
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