Weekend di hockey ricco di emozioni per il Pinerolo Ghiaccio

È stato un weekend intenso per il Pinerolo Ghiaccio , con quattro formazioni impegnate tra Piemonte e Alto Adige e un bilancio fatto di una vittoria importante in IHL1, due successi conquistati all’overtime e ai rigori e una sconfitta nel campionato Under 16.

U16 – Storm/Real Torino

Sabato l’U16 Storm/Real Torino è scesa sul ghiaccio di Aosta per affrontare i padroni di casa. La sfida si è conclusa con il successo dei valdostani per 9-2. Nonostante il risultato, la formazione piemontese ha mostrato impegno e determinazione, proseguendo il proprio percorso di crescita. Il gruppo è ancora in fase di costruzione e continua a lavorare per trovare maggiore intesa ed equilibrio.

IHL1 – Storm Pinerolo

Sempre sabato è arrivato il debutto casalingo stagionale della formazione IHL1 dello Storm Pinerolo, subito impreziosito da una vittoria di prestigio. A Pinerolo è arrivato il Chiavenna, squadra di grande esperienza e abitualmente protagonista nelle fasi finali del campionato. Gli Storm hanno affrontato l’impegno con grinta, concentrazione e determinazione, imponendosi con un convincente 4-1. Un successo importante non soltanto per il risultato, ma anche per il modo in cui è maturato, al termine di una prestazione che ha evidenziato il lavoro svolto dalla squadra nelle ultime settimane. Tra i protagonisti della serata anche il portiere Dalla Santa, autore di un’ottima prestazione e di numerosi interventi decisivi che hanno contribuito a proteggere il vantaggio e a dare sicurezza alla formazione di casa. Durante le due pause della partita, spazio anche a una piacevole esibizione delle giovani atlete dell’Ice Club Torino, accolte con entusiasmo dal pubblico e dalla società.

Piemont Rebelles

Domenica è stata invece la volta delle Piemont Rebelles, impegnate nella prima gara casalinga della stagione contro le Milano Prospects. La partita è stata combattuta ed equilibrata, con le piemontesi capaci di imporsi al termine dei rigori. Dopo il pareggio nei tempi regolamentari, le Rebelles hanno conquistato la vittoria per 2-1, inaugurando così con un successo il proprio cammino casalingo.

U19 – Farm Team Aosta/Storm

A chiudere il fine settimana sono stati gli U19 Farm Team Aosta/Storm, impegnati a Egna contro lo JT Unterland. Anche in questo caso la sfida è rimasta in bilico fino alla fine. A spuntarla sono stati i piemontesi, capaci di imporsi per 4-3 all’overtime al termine di una partita combattuta. Per il Pinerolo Ghiaccio è dunque arrivato un weekend ricco di impegni, emozioni e indicazioni positive, con le diverse formazioni impegnate a costruire il proprio percorso in una stagione appena iniziata. E il calendario non concede pause: l’U19 tornerà già sul ghiaccio domani ad Appiano, per un nuovo appuntamento di campionato.