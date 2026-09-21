BEA Chieri: Leopardi secondi alla Erowa September Cup, vince 5 Pari

A pochi giorni dall’inizio dei campionati, venerdì 18 e domenica 20 settembre 2026, il PalaGialdo di Chieri ha ospitato la Erowa September Cup , tradizionale torneo pre-season organizzato da BEA Chieri . Superando i Leopardi padroni di casa, 5 Pari Torino si è aggiudicata la vittoria della manifestazione, a cui hanno partecipato quattro squadre pronte a sendere in campo in Serie C Nazionale e Divisione Regionale 1.

Nella prima giornata di gare, 5 Pari Torino ha superato Collegno Basket, indirizzando la gara sin dai primi minuti (73-85). Anche BEA Chieri, pur incerottata con diversi assenti tra i Leopardi, ha strappato il pass per la finalissima superando Lo.Vi. Borgaro, che non è più riuscita a rientrare dopo il parziale del secondo quarto e il successivo e deciso allungo nell’ultima decina (71-46).

Domenica, giorno delle finali, Collegno si è aggiudicata la medaglia (56-50), superando di misura Borgaro. I Leopardi hanno provato a rimanere a contatto con i torinesi nella finalissima, ma 5 Pari ha allungato prima dell’intervallo lungo. BEA, pur sperimentando diverse soluzioni di gioco in vista dell’esordio in campionato, non è riuscita a rientrare, chiudendo il torneo in seconda posizione (58-81).

RISULTATI

5 PARI TORINO - COLLEGNO BASKET 73-85

BEA CHIERI - LO.VI. BORGARO 71-46

COLLEGNO BASKET - LO.VI. BORGARO 56-50

BEA CHIERI - 5 PARI TORINO 58-81