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Igor Agil Volley fa squadra con cinque società: nasce Agil Network

Igor Agil Volley e cinque società tra Piemonte e Lombardia insieme per rafforzare la collaborazione e costruire nuove opportunità per il futuro della pallavolo
2 min
Igor Agil Volley fa squadra con cinque società: nasce Agil Network

 

Una sinergia sempre più stretta e che pensa nel concreto al futuro. Nasce ufficialmente “Agil Network”, una rete piemontese e lombarda costituita da Igor Agil Volley naturalmente e altre cinque società sportive della regione limitrofa: Polisportiva Magenta 2012, Asd Volley Bareggio, Asd Myvolley, Polisportiva Corbetta e Usob Asd.

Un rapporto di stima e confronto nato da qualche anno grazie al più ampio progetto Volley Sinergy che racchiude diverse realtà pallavolistiche: molti tecnici lombardi hanno fatto visita al palaAgil e al palaIgor per giornate di formazione e di scambio di idee con la presenza degli allenatori trecatesi e novaresi. Agil Network, al via da questa stagione 2026/2027 e pensato a lungo termine, si pone come obiettivo la volontà di incrementare i rapporti fra queste società e il reclutamento dato che il bacino di utenza è di circa un migliaio di ragazze del settore giovanile.

Nel concreto un allenatore Igor Agil Volley, Davide Barella, referente tecnico del progetto, lavora a turnazione quotidianamente in tutte e cinque le società, svolgendo allenamenti con i vari gruppi e stando a stretto contatto con i rispettivi allenatori per gestire e costruire insieme la parte tecnica, dare consigli e suggerimenti. Inoltre il prossimo sabato, 26 settembre, è in programma una giornata di formazione al palaAgil con gli istruttori del nostro settore giovanile coordinati dal direttore tecnico Giovanni Galesso.

«Siamo molto contenti, - dice il direttore sportivo Alessandro Sandretti - l’intesa fra noi e queste società si è sviluppata nel corso delle stagioni e così abbiamo deciso insieme di fare qualcosa di più. L’obiettivo è incrementare in qualità il livello tecnico di queste realtà che pur essendo in altra regione sono molto vicino a noi e fare reclutamento. I numeri sono elevati, siamo certi che si possa alzare ancora di più l’asticella in termini di qualità».

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