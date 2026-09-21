La Fausto Coppi guarda al 2027: il 26 settembre aprono le iscrizioni

La Fausto Coppi torna a dare appuntamento agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo.

Sabato 26 settembre alle ore 21, nell’ambito del Cuneo Bike Festival , l’ASD Fausto Coppi on the road darà ufficialmente il via alle iscrizioni alla 38ª edizione della Granfondo internazionale La Fausto Coppi.

L’appuntamento è al Cinema Teatro Monviso, in via XX Settembre 14, nel corso della serata organizzata dal Cuneo Bike Festival, che vedrà protagonista Sonny Colbrelli , vincitore della Parigi-Roubaix nel 2021. Durante l’evento Davide Lauro ed Emma Mana , presidente e vicepresidente dell’ASD Fausto Coppi on the road, presenteranno la nuova edizione della manifestazione e daranno ufficialmente il via alle iscrizioni.

La partenza della 38ª edizione è fissata per domenica 27 giugno 2027 da piazza Galimberti, nel cuore di Cuneo. Il grande spazio cittadino tornerà così a essere il punto di partenza e di arrivo della celebre manifestazione e il centro della vita della Granfondo, con il villaggio e le numerose iniziative che accompagneranno il fine settimana.

«La Fausto Coppi è un appuntamento che ogni anno ci porta a guardare avanti, cercando di mantenere intatta l’identità della manifestazione e, allo stesso tempo, di proporre agli appassionati un’esperienza sempre più completa. Il nostro obiettivo è ancora una volta quello di costruire un intero weekend dedicato allo sport, al sociale, alla cultura e alla città, con tante iniziative pensate per coinvolgere non solo i partecipanti, ma anche gli accompagnatori e i cittadini». – spiega Davide Lauro – «Dopo una 2026 che ha confermato il grande affetto dei ciclisti per la nostra gara, siamo pronti a ripartire con la 38ª edizione. Comincia così il percorso di avvicinamento al 27 giugno 2027, quando “La Fausto” tornerà a partire da piazza Galimberti, per portare migliaia di ciclisti, provenienti da tutto il mondo, a pedalare sulle montagne cuneesi».

L’edizione 2026 ha fatto registrare 2.750 iscritti confermando la vocazione internazionale della manifestazione, che richiama ogni anno ciclisti provenienti da oltre 40 Paesi.

Per il 2027 La Fausto Coppi, la più importante granfondo del Nord-Ovest d’Italia ed una delle Grandi del panorama internazionale, proporrà i suoi tre classici percorsi : la Granfondo, con 172 chilometri e 4.330 metri di dislivello, la Mediofondo, lunga 111 chilometri con 2.550 metri di dislivello, e la Fauniera Classic, il tracciato non competitivo di 101 chilometri e 2.180 metri di dislivello.

Cuore della manifestazione sarà ancora una volta il Colle Fauniera , salita simbolo de La Fausto Coppi e uno dei luoghi più iconici del ciclismo cuneese, con la cima a 2.481 metri di quota.

Come da tradizione, il ruolo da protagonista sarà affidato alla maglia de La Fausto Coppi , consegnata a ogni partecipante e destinata a diventare ancora una volta uno dei simboli dell’esperienza vissuta sulle strade delle montagne cuneesi.

Anche per il 2027 l’organizzazione è al lavoro su un programma di eventi e iniziative collaterali destinato ad accompagnare l’intero fine settimana, trasformando Cuneo e il territorio in un vero e proprio punto di incontro per la comunità ciclistica internazionale e non solo. L’obiettivo è quello di costruire, come nelle precedenti edizioni, un programma capace di accompagnare la gara e di coinvolgere gli appassionati, gli accompagnatori e l’intera città per più giorni. Centrale sarà il villaggio di piazza Galimberti con le attività dedicate, i talk, gli incontri e tante altre iniziative che toccheranno aspetti legati alla salute, alla cultura, al sociale oltre che allo sport in senso lato.

Tra gli appuntamenti già previsti ci sarà la terza edizione di Run The Night by Karhu x C’è da Fare , la manifestazione podistica serale che negli ultimi anni ha arricchito il programma del weekend della Fausto Coppi, affiancando alla dimensione ciclistica quella della corsa e creando un ulteriore momento di partecipazione con fini benefici.

Confermato anche l’impegno dell’ASD Fausto Coppi on the road a favore del progetto “Salviamo le Strade di Montagna” . Saranno messi a disposizione 200 posti per partire in prima fila, al costo di 120 euro, con l’intero ricavato destinato al progetto dedicato alla manutenzione delle strade attraversate dalla Granfondo.

Restano inoltre invariate, come già nelle precedenti tre edizioni, le fasce di prezzo per l’iscrizione:

50 euro per i primi 500 posti

55 euro fino al 31 dicembre 2026

60 euro fino al 31 marzo 2027

70 euro dal 1° aprile 2027 al 22 giugno 2027.

Il termine ultimo per le iscrizioni online sarà martedì 22 giugno 2027 , salvo raggiungimento del numero chiuso, che anche quest’anno è stato fissato a 2.800 partecipanti.

Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 21 di sabato 26 settembre 2026 sul portale ENDU .