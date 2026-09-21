Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

BEA Chieri U17 Femminile: prima uscita stagionale in crescendo al Memorial Silvio Gamba

Un appuntamento sempre più centrale nel panorama regionale per le Leoparde, alle prese con una squadra rinnovata e ricca di nuovi innesti
3 min
BEA Chieri U17 Femminile: prima uscita stagionale in crescendo al Memorial Silvio Gamba

Prima uscita stagionale per le ragazze l’Under 17 Femminile al 20° Torneo “Funghi a Canestro” – 17° Memorial “Silvio Gamba”, organizzato da Basket Borsi Ceva. Questa manifestazione, sempre più un un punto di riferimento nel panorama regionale, è stata un’occasione importante soprattutto per un gruppo tutto da costruire come quello delle Leoparde, caratterizzato dall’ingresso di numerose nuove giocatrici rispetto allo scorso anno. 

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026, per le Leoparde sono stati tre giorni di partite, allenamenti e momenti condivisi che hanno permesso di iniziare a conoscersi dentro e fuori dal campo, per gettare le prime basi per la stagione. Il campionato Under 17 che attende la formazione chierese sarà particolarmente impegnativo: la categoria prevede infatti la doppia annata 2010-2011, con differenze fisiche e di esperienza che potranno rappresentare un fattore importante nel gare decisive. Proprio per questo, confrontarsi fin da subito con avversarie di buon livello è stata un’opportunità preziosa.

Le Arancioni hanno affrontato il torneo in crescendo, aumentando progressivamente ritmo e qualità del gioco. Diverse delle formazioni incontrate saranno protagoniste del prossimo campionato Gold. Questo ha rappresentato per BEA Chieri uno stimolo ulteriore per misurarsi con squadre più esperte e strutturate. Partita dopo partita sono arrivati segnali incoraggianti, con una crescita evidente nell’intensità e nella qualità delle giocate, fino alla vittoria nell’ultima gara contro la Scuola Basket Asti, che ha chiuso nel migliore dei modi il primo appuntamento ufficiale della stagione.

«Soprattutto in questa fase dell’anno, il risultato più importante non si misura soltanto sul campo – commenta Coach ColòTornei come questo rappresentano infatti un’occasione fondamentale per costruire coesione, conoscenza reciproca e spirito di squadra. Con tante ragazze nuove, condividere partite, trasferte e momenti fuori dal parquet è parte integrante del percorso di crescita. Forse il trofeo più importante è proprio quello che non finisce in bacheca: i sorrisi delle ragazze al ritorno a casa, consapevoli di aver vissuto insieme un primo passo di quella che sarà una lunga stagione». 

CLASSIFICA FINALE
1.⁠ ⁠Basket Club Borsi Ceva
2.⁠ ⁠Basket Carmagnola
3.⁠ ⁠Ardita Nervi
4.⁠ ⁠Cestistica Savonese
5.⁠ ⁠Gators Savigliano
6.⁠ ⁠BEA Chieri
7.⁠ ⁠Scuola Basket Asti
8.⁠ ⁠Rivoli Basket. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS