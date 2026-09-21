BEA Chieri U17 Femminile: prima uscita stagionale in crescendo al Memorial Silvio Gamba

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026, per le Leoparde sono stati tre giorni di partite, allenamenti e momenti condivisi che hanno permesso di iniziare a conoscersi dentro e fuori dal campo, per gettare le prime basi per la stagione. Il campionato Under 17 che attende la formazione chierese sarà particolarmente impegnativo: la categoria prevede infatti la doppia annata 2010-2011, con differenze fisiche e di esperienza che potranno rappresentare un fattore importante nel gare decisive. Proprio per questo, confrontarsi fin da subito con avversarie di buon livello è stata un’opportunità preziosa.

Le Arancioni hanno affrontato il torneo in crescendo, aumentando progressivamente ritmo e qualità del gioco. Diverse delle formazioni incontrate saranno protagoniste del prossimo campionato Gold. Questo ha rappresentato per BEA Chieri uno stimolo ulteriore per misurarsi con squadre più esperte e strutturate. Partita dopo partita sono arrivati segnali incoraggianti, con una crescita evidente nell’intensità e nella qualità delle giocate, fino alla vittoria nell’ultima gara contro la Scuola Basket Asti, che ha chiuso nel migliore dei modi il primo appuntamento ufficiale della stagione.

«Soprattutto in questa fase dell’anno, il risultato più importante non si misura soltanto sul campo – commenta Coach Colò – Tornei come questo rappresentano infatti un’occasione fondamentale per costruire coesione, conoscenza reciproca e spirito di squadra. Con tante ragazze nuove, condividere partite, trasferte e momenti fuori dal parquet è parte integrante del percorso di crescita. Forse il trofeo più importante è proprio quello che non finisce in bacheca: i sorrisi delle ragazze al ritorno a casa, consapevoli di aver vissuto insieme un primo passo di quella che sarà una lunga stagione».

CLASSIFICA FINALE:

1.⁠ ⁠Basket Club Borsi Ceva

2.⁠ ⁠Basket Carmagnola

3.⁠ ⁠Ardita Nervi

4.⁠ ⁠Cestistica Savonese

5.⁠ ⁠Gators Savigliano

6.⁠ ⁠BEA Chieri

7.⁠ ⁠Scuola Basket Asti

8.⁠ ⁠Rivoli Basket.