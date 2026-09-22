Matteo Battocchio a cuore aperto: il coach del Cuneo Volley incontra tifosi e appassionati al Cuneo Bike Festival

Un’occasione per conoscere più da vicino il tecnico, l’uomo e il professionista. Venerdì 25 settembre, alle ore 15, nell’ambito del Cuneo Bike Festival , in piazza Galimberti a Cuneo, Matteo Battocchio, coach del Cuneo Volley , sarà protagonista di un incontro dedicato alla pallavolo professionistica e al mondo della SuperLega.

L’appuntamento, dal titolo “Matteo Battocchio a cuore aperto”, sarà un momento di confronto diretto con il pubblico e offrirà l’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro dell’allenatore, le dinamiche di una squadra e gli aspetti meno conosciuti della vita nel volley professionistico. Per la prima volta nei suoi quattro anni a Cuneo, Battocchio sarà infatti chiamato a rispondere alle domande dei tifosi e degli appassionati in una formula aperta e interattiva: “Ask him anything!”.

Durante l’incontro si parlerà di diversi aspetti legati alla pallavolo professionistica: dal lavoro quotidiano in palestra alla costruzione di un gruppo, dalle dinamiche di squadra agli aspetti tecnici, fino alle curiosità sulla vita e sulla carriera di un allenatore.

Il pubblico presente in piazza Galimberti potrà rivolgere direttamente le proprie domande al coach. Sarà inoltre possibile partecipare anche a distanza: chi non potrà essere presente potrà infatti inviare in anticipo la propria domanda all’indirizzo bikecuneo@gmail.com , indicando nome, cognome e il quesito da sottoporre a Matteo Battocchio. Le domande selezionate potranno ricevere risposta direttamente nel corso dell’incontro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo diretto tra il tecnico del Cuneo Volley e gli appassionati, offrendo al pubblico l’opportunità di entrare nel mondo della pallavolo professionistica e di conoscere più da vicino il lavoro che sta alla base della costruzione di una squadra.

L’appuntamento è offerto da Lagnasco Group, sponsor del Cuneo Bike Festival, che sarà presente all’interno della manifestazione con la gamma Eplì Collection ( www.eplicollection.it ). Nel corso della giornata, in piazza Galimberti, saranno proposti in degustazione snack, frullati e succhi a base di mela della linea Eplì Collection, a sostegno delle iniziative del Festival dedicate al mondo dello sport.

Per i tifosi del Cuneo Volley e per tutti gli appassionati di pallavolo, sarà quindi un’occasione per incontrare Matteo Battocchio in una veste diversa e partecipare direttamente al confronto con il tecnico.