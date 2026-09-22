Matteo Battocchio a cuore aperto: il coach del Cuneo Volley incontra tifosi e appassionati al Cuneo Bike Festival

Un’occasione per conoscere più da vicino il tecnico, l’uomo e il professionista. Venerdì 25 settembre, alle ore 15, nell’ambito del Cuneo Bike Festival, in piazza Galimberti a Cuneo, Matteo Battocchio, coach del Cuneo Volley, sarà protagonista di un incontro dedicato alla pallavolo professionistica e al mondo della SuperLega.
L’appuntamento, dal titolo “Matteo Battocchio a cuore aperto”, sarà un momento di confronto diretto con il pubblico e offrirà l’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro dell’allenatore, le dinamiche di una squadra e gli aspetti meno conosciuti della vita nel volley professionistico. Per la prima volta nei suoi quattro anni a Cuneo, Battocchio sarà infatti chiamato a rispondere alle domande dei tifosi e degli appassionati in una formula aperta e interattiva: “Ask him anything!”.
Durante l’incontro si parlerà di diversi aspetti legati alla pallavolo professionistica: dal lavoro quotidiano in palestra alla costruzione di un gruppo, dalle dinamiche di squadra agli aspetti tecnici, fino alle curiosità sulla vita e sulla carriera di un allenatore.
Il pubblico presente in piazza Galimberti potrà rivolgere direttamente le proprie domande al coach. Sarà inoltre possibile partecipare anche a distanza: chi non potrà essere presente potrà infatti inviare in anticipo la propria domanda all’indirizzo bikecuneo@gmail.com, indicando nome, cognome e il quesito da sottoporre a Matteo Battocchio. Le domande selezionate potranno ricevere risposta direttamente nel corso dell’incontro.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo diretto tra il tecnico del Cuneo Volley e gli appassionati, offrendo al pubblico l’opportunità di entrare nel mondo della pallavolo professionistica e di conoscere più da vicino il lavoro che sta alla base della costruzione di una squadra.
L’appuntamento è offerto da Lagnasco Group, sponsor del Cuneo Bike Festival, che sarà presente all’interno della manifestazione con la gamma Eplì Collection (www.eplicollection.it). Nel corso della giornata, in piazza Galimberti, saranno proposti in degustazione snack, frullati e succhi a base di mela della linea Eplì Collection, a sostegno delle iniziative del Festival dedicate al mondo dello sport.
Per i tifosi del Cuneo Volley e per tutti gli appassionati di pallavolo, sarà quindi un’occasione per incontrare Matteo Battocchio in una veste diversa e partecipare direttamente al confronto con il tecnico.