La Nazionale incontra il territorio: a Biella l’aggiornamento tecnico della FIR con Quesada e Fernandez

Prosegue il percorso di confronto e aggiornamento promosso dalla Federazione Italiana Rugby sul territorio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra lo staff tecnico della Nazionale Maschile e gli allenatori impegnati quotidianamente nei club. Una nuova tappa dell’iniziativa è in programma mercoledì 30 settembre a Biella , presso lo Stadio del Rugby di via Salvo d’Acquisto, dove si terrà un corso di aggiornamento rivolto ai tecnici di livello 2, 3 e 4.

L’incontro, previsto dalle 18.30 alle 21.00, vedrà la presenza del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile Gonzalo Quesada e di German Fernandez, assistente allenatore con specifica responsabilità sul lavoro nei punti d’incontro. Sarà un’occasione di particolare rilievo per il movimento rugbistico piemontese, chiamato a confrontarsi direttamente con competenze, metodologie e principi di lavoro dell’alto livello, in un dialogo pensato per essere concreto, utile e applicabile nei diversi contesti di club.

Il programma della serata sarà articolato in due momenti complementari: una parte iniziale in aula, dedicata all’approfondimento teorico e alla condivisione dei riferimenti metodologici, e una successiva sessione sul campo, finalizzata a tradurre i contenuti in proposte operative e situazioni di gioco. Al centro del lavoro ci saranno temi tecnici e tattici legati al rugby moderno, con particolare attenzione all’organizzazione del gioco e alla gestione efficace del punto d’incontro, elemento sempre più determinante nella costruzione della continuità e della qualità offensiva.

L’appuntamento biellese si inserisce nel più ampio ciclo di incontri voluto dalla Federazione Italiana Rugby per creare un collegamento stabile tra l’esperienza della Nazionale e il lavoro quotidiano degli allenatori sul territorio. Non un semplice momento frontale di aggiornamento, ma uno spazio di confronto nel quale valorizzare le competenze locali, condividere linguaggi comuni e offrire strumenti utili alla crescita tecnica dei club e dei giocatori.

La presenza di Quesada e Fernandez rappresenta un segnale significativo di attenzione verso il rugby di base e verso il ruolo centrale degli allenatori nella formazione degli atleti. Portare sul territorio la visione dello staff azzurro significa infatti mettere in rete esperienze, sensibilità e competenze diverse, contribuendo a costruire una cultura tecnica condivisa e coerente con le esigenze del movimento.

Dettagli dell’appuntamento

Data: mercoledì 30 settembre

Orario: dalle 18.30 alle 21.00

Sede: Stadio del Rugby, via Salvo d’Acquisto, Biella

Destinatari: allenatori di livello 2, 3 e 4

Relatori: Gonzalo Quesada e German Fernandez