L’Acqua Sant’Anna Cuneo riparte da Nathan Feral: «Quest’anno voglio vincere contro le grandi»

Ad accogliere Feral sono stati il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, il direttore generale Davide Bima e Daniele Bertolotti, padrone di casa e responsabile di Energia Pulita. Una presentazione che ha avuto come protagonista il giovane opposto francese, arrivato a Cuneo nella stagione 2025/2026 dallo Spacer’s Toulouse per affrontare la sua prima esperienza fuori dalla Francia e il debutto nel massimo campionato italiano.

Feral ha saputo inserirsi rapidamente nel gruppo e nel contesto della SuperLega, diventando una delle rivelazioni della stagione. Il campionato 2025/2026 lo ha visto chiudere con 351 punti complessivi, di cui 303 in attacco, con un’efficienza offensiva del 48,95%, 15 muri e 33 ace.

Numeri ai quali si è aggiunto un percorso internazionale sempre più importante. Dopo il debutto con la nazionale maggiore francese nella VNL 2025, nel 2026 Feral è stato protagonista con la Francia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, conquistando la medaglia d’oro. Nella finale vinta 3-2 contro la Turchia, l’opposto dell’Acqua Sant’Anna Cuneo è stato il miglior realizzatore dei transalpini con 27 punti. Un’estate dunque ricca di soddisfazioni, che Feral ha portato con sé anche nel ritorno a Cuneo.

«Sono molto più sicuro rispetto all’anno scorso – ha raccontato –. Adesso so che posso giocare bene a questo livello e voglio fare almeno quello che ho fatto nella scorsa stagione, ma anche qualcosa in più».

L’obiettivo, però, non è individuale. Il francese guarda soprattutto alla crescita collettiva di una squadra che definisce più giovane rispetto a quella della passata stagione: «Dobbiamo essere una squadra che gioca insieme e che non lascia mai le partite. L’anno scorso ne abbiamo lasciate andare alcune che potevamo vincere e non voglio vedere questo quest’anno».

E proprio dalla crescita del gruppo nasce l’ambizione per la nuova stagione: «Voglio vincere contro le squadre della top 7. L’anno scorso non ci sono riuscito, mentre quest’anno secondo me abbiamo la squadra per farlo. Se giochiamo tutti insieme possiamo riuscirci».

Una convinzione maturata anche durante le prime settimane di lavoro e le amichevoli fin qui disputate, pur con la consapevolezza che il campionato offrirà risposte soltanto sul campo. L’esordio proporrà subito una sfida di grande prestigio, in casa contro Perugia: «Sarà una bella partita. Loro non saranno ancora al top, perché hanno tanti giocatori della nazionale e poco tempo per prepararsi. Per noi sarà una bella opportunità».

Infine, un messaggio ai tifosi cuneesi: «Per la prima partita dobbiamo fare bene per loro e provare a prendere qualche set, o anche la partita, se possiamo».

A sottolineare il percorso di Feral è stato anche il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, che ha ricordato come già un anno fa il suo arrivo fosse stato considerato uno degli acquisti più importanti della gestione: «Nathan non ha disatteso le aspettative, anzi. Ha dimostrato il suo valore tecnico e tutta la sua umanità. Quest’anno è arrivato con una medaglia d’oro conquistata da protagonista e ci sono tutte le premesse perché possa compiere il salto di qualità definitivo».

Sulla stessa linea il direttore generale Davide Bima, che ha posto l’accento soprattutto sulle qualità personali del giocatore: «La caratura della persona e il suo carattere sono aspetti che lo faranno emergere sempre di più. Nelle prime amichevoli ha dimostrato di essere un ragazzo in crescita».

Per Daniele Bertolotti, la nuova stagione rappresenta la prosecuzione di un percorso condiviso: «È sempre un onore e un privilegio poter continuare a essere sponsor di Cuneo Volley. Non siamo abituati a dare nulla per scontato e siamo orgogliosi di essere ancora insieme in questa stagione».

Energia Pulita accompagnerà il club anche attraverso le attività legate al pubblico: presso il punto vendita di corso Nizza 29 è possibile ritirare gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/2027 e, una volta disponibile, acquistare il merchandising ufficiale dell’Acqua Sant’Anna Cuneo.