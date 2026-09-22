Acqua Sant’Anna Cuneo, ufficiali date e orari delle prime cinque giornate

La Lega Pallavolo Serie A ha diramato il calendario ufficiale con date, orari e programmazione televisiva delle prime cinque giornate del campionato 2026/27.
L’Acqua Sant’Anna Cuneo farà il proprio esordio in campionato davanti al pubblico di casa: domenica 18 ottobre 2026, alle ore 18, i biancoblù affronteranno i campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai.
Il programma delle prime cinque giornate:
1ª giornata – domenica 18 ottobre 2026, ore 18.00
Acqua Sant’Anna Cuneo – Sir Susa Scai Perugia
Diretta Rai
2ª giornata – domenica 25 ottobre 2026, ore 19.00
Allianz Milano – Acqua Sant’Anna Cuneo
Diretta DAZN
3ª giornata – domenica 1° novembre 2026, ore 18.00
Acqua Sant’Anna Cuneo – Cucine Lube Civitanova
Diretta VBTV – Volleyball World TV
4ª giornata – mercoledì 4 novembre 2026, ore 20.30
Acqua Sant’Anna Cuneo – Vero Volley Monza
Diretta VBTV – Volleyball World TV
5ª giornata – domenica 8 novembre 2026, ore 18.00
Tinet Prata di Pordenone – Acqua Sant’Anna Cuneo
Diretta VBTV – Volleyball World TV
L’avvio di stagione propone dunque tre appuntamenti casalinghi nelle prime quattro giornate, con Perugia, Civitanova e Monza attese al palazzetto di Cuneo. In mezzo, la trasferta sul campo di Milano, mentre l’ultima delle prime cinque giornate vedrà l’Acqua Sant’Anna Cuneo impegnata a Pordenone.
Tutti gli aggiornamenti relativi a biglietteria, abbonamenti e modalità di accesso alle gare saranno comunicati dalla società attraverso i propri canali ufficiali.