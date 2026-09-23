Fulgor Basket: presentata la divisa della stagione 2026-2027
Nella meravigliosa location del Grand Hotel Des Iles Borromées la presentazione della maglia da gioco ufficiale della stagione 2026-2027. Davanti ai partner del Club, la Fulgor Basket presenta la divisa che si ispira al territorio. Un verde petrolio innovativo per il kit away, un bianco panna per quella casalinga. Ad avvolgere la maglia una texture d’ispirazione orientale, che richiama tre elementi fondamentali: i Laghi, le montagne e il Lupo.
«Stiamo costruendo tanto per questo territorio. - le parole del presidente Angelo Nigro - Abbiamo investito nei giovani e nelle famiglie, lanciando il settore minibasket anche a Domodossola. Siamo presenti a Gravellona Toce e Omegna. Il settore giovanile è in grande crescita, sia per numeri che per qualità, con due squadre in Eccellenza. La Serie B resta il fiore all’occhiello della società, e tutto questo è possibile grazie a voi partner. Con questa splendida maglia veicoleremo il nostro marchio e le vostre aziende lungo tutta l’Italia, e siamo orgogliosi di poterlo fare con attorno un movimento entusiasta sempre più in crescita».
La Serie B esordirà domenica, in trasferta, contro la Rucker. Venerdì però toccherà alla Serie C e martedì 29 alla U19 Eccellenza.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS