Fulgor Basket: presentata la divisa della stagione 2026-2027

«Stiamo costruendo tanto per questo territorio. - le parole del presidente Angelo Nigro - Abbiamo investito nei giovani e nelle famiglie, lanciando il settore minibasket anche a Domodossola. Siamo presenti a Gravellona Toce e Omegna. Il settore giovanile è in grande crescita, sia per numeri che per qualità, con due squadre in Eccellenza. La Serie B resta il fiore all’occhiello della società, e tutto questo è possibile grazie a voi partner. Con questa splendida maglia veicoleremo il nostro marchio e le vostre aziende lungo tutta l’Italia, e siamo orgogliosi di poterlo fare con attorno un movimento entusiasta sempre più in crescita».

La Serie B esordirà domenica, in trasferta, contro la Rucker. Venerdì però toccherà alla Serie C e martedì 29 alla U19 Eccellenza.