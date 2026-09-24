La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince l’allenamento congiunto con Cuneo
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica 4-0 l’allenamento congiunto svolto al PalaFenera contro le pari categoria del Granda Volley.
All’ingresso in campo Marco Rostagno schiera Nemeth opposto a Van Aalen, Lubian e Akrari al centro, Eggleston e Nervini in banda, Spirito libero. Questo stesso sestetto disputa il terzo set. I due set “pari”, il secondo e il quarto, vengono invece giocati dalle altre sette giocatrici disponibili: Glaab in palleggio, Giacomello opposto, Stuut ed Eckl al centro, Cooper e Guezen in banda, Regoni libero.
La prima frazione registra l’allungo di Chieri nelle fasi centrali, nel finale Cuneo recupera da 21-17 e 24-23 prima di cedere 25-23. Il secondo set vede partire meglio le ospiti (6-8), le biancoblù passano avanti quando il punteggio arriva in doppia cifra e non si fanno più riprendere (25-19). Senza storia il terzo set, subito indirizzato a favore di Chieri (25-17), mentre nella quarta frazione Spirito e compagne capovolgono il punteggio da 15-16 a 21-18 per poi chiudere 25-21.
Tre le giocatrici in doppia cifra nel tabellino chierese: Guezen (12), Nemeth (10) e Nervini (10).
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 tornerà in campo nel fine settimane a Biella per “Volley sotto il Mucrone“, seconda edizione del quadrangolare internazionale che vedrà in campo anche Banca Valsabbina Millenium Brescia, Laica Cioccolato Uyba, Volley Mulhouse Alsace.
Il programma di sabato 26 settembre prevede le due semifinali, alle 16 Mulhouse-Busto Arsizio, alle 19 Brescia-Chieri. Domenica 27 settembre si giocheranno le due finali, alle 15 quella per il terzo posto, alle 18,30 quella per il titolo.
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