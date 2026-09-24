La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince l’allenamento congiunto con Cuneo

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica 4-0 l’allenamento congiunto svolto al PalaFenera contro le pari categoria del Granda Volley.

All’ingresso in campo Marco Rostagno schiera Nemeth opposto a Van Aalen, Lubian e Akrari al centro, Eggleston e Nervini in banda, Spirito libero. Questo stesso sestetto disputa il terzo set. I due set “pari”, il secondo e il quarto, vengono invece giocati dalle altre sette giocatrici disponibili: Glaab in palleggio, Giacomello opposto, Stuut ed Eckl al centro, Cooper e Guezen in banda, Regoni libero.

La prima frazione registra l’allungo di Chieri nelle fasi centrali, nel finale Cuneo recupera da 21-17 e 24-23 prima di cedere 25-23. Il secondo set vede partire meglio le ospiti (6-8), le biancoblù passano avanti quando il punteggio arriva in doppia cifra e non si fanno più riprendere (25-19). Senza storia il terzo set, subito indirizzato a favore di Chieri (25-17), mentre nella quarta frazione Spirito e compagne capovolgono il punteggio da 15-16 a 21-18 per poi chiudere 25-21.

Tre le giocatrici in doppia cifra nel tabellino chierese: Guezen (12), Nemeth (10) e Nervini (10).