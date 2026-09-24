Acqua Sant'Anna Cuneo, al palasport arriva Piacenza per il terzo test match stagionale

Dopo il convincente 3-0 ottenuto sabato scorso ad Alassio contro i francesi del Cannes, l’Acqua Sant’Anna Cuneo torna in campo per il terzo test match della propria pre-season.

Sabato 26 settembre, alle ore 17, il palasport di San Rocco Castagnaretta ospiterà la sfida con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, in quello che rappresenta un altro importante appuntamento nel percorso di avvicinamento della formazione di coach Matteo Battocchio al prossimo campionato di SuperLega.

Per Cuneo sarà anche la seconda occasione di giocare davanti al proprio pubblico dopo la prima uscita casalinga dello scorso 12 settembre, quando l’Acqua Sant’Anna Cuneo superò per 3-1 l’Acqui Terme, formazione di Serie A3, nel giorno della presentazione ufficiale della squadra.

Quello contro Piacenza sarà un confronto di particolare interesse, perché permetterà ai biancoblù di misurarsi con una formazione di SuperLega e di alzare ulteriormente il livello del lavoro svolto in palestra nelle ultime settimane.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza è affidata anche per questa stagione a Dante Boninfante, alla guida di una rosa che presenta diversi nuovi innesti. Tra gli arrivi dell’estate figurano lo schiacciatore Zlatanov, proveniente da Ravenna, lo statunitense Robinson, reduce dall’esperienza con l'Hiroshima Thunders in Giappone, il centrale americano McHenry, in arrivo dal Nice Volley-Ball, il libero Rizzo, cresciuto nel vivaio piacentino e lo schiacciatore serbo Brboric, proveniente dal Vojvodina Novi Sad.

Il roster della formazione emiliana comprende inoltre i riconfermati palleggiatori Porro e Travica, gli opposti Bovolenta e il francese Leon, gli schiacciatori Gutierrez e Robinson, i centrali Galassi, Comparoni, e Ilyegbekedo, oltre al libero Pace.

Anche se con qualche assenza da entrambe le parti, per Matteo Battocchio sarà quindi un test prezioso per continuare a conoscere e valutare il proprio gruppo (ancora privo dell'iraniano Poriya), provando assetti e situazioni di gioco e permettendo agli atleti di accumulare minuti e ritmo partita. Un percorso che prosegue a meno di un mese dall’esordio ufficiale in campionato, fissato per domenica 18 ottobre alle ore 18, quando al palasport di San Rocco Castagnaretta arriverà Perugia.

Prima dell’appuntamento con Piacenza, però, coach Battocchio sarà protagonista venerdì 25 settembre in Piazza Galimberti, nell’ambito del Cuneo Bike Festival. Il tecnico biancoblù sarà dapprima presentato ufficialmente alla stampa e successivamente terrà uno speech in qualità di relatore, dialogando anche con i tifosi presenti.

Sarà inoltre possibile rivolgere domande a Battocchio da casa, inviandole all’indirizzo bikecuneo@gmail.com.

LE INFORMAZIONI PER LA SFIDA CON PIACENZA

La gara tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Gas Sales Bluenergy Piacenza è in programma sabato 26 settembre alle ore 17 al palasport di San Rocco Castagnaretta.

Apertura cancelli: ore 16.15

Ingresso: principale

Biglietto: ingresso libero

Per l’occasione sarà inoltre attivo, nell’atrio dell’ingresso principale, il corner dedicato agli abbonamenti, dove sarà possibile ritirare gli abbonamenti sottoscritti.

AL VIA LA PREVENDITA PER LA SFIDA CON PERUGIA

È aperta la prevendita dei biglietti per la prima partita di campionato dell’Acqua Sant’Anna Cuneo, in programma domenica 18 ottobre alle ore 18 al palasport di San Rocco Castagnaretta. Per l’esordio in SuperLega i biancoblù affronteranno i campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia.

I biglietti per assistere alla sfida sono già acquistabili online attraverso il circuito Liveticket