Il Derthona chiude il roster 2026-27: contratto pluriennale con Amar Alibegović

Derthona Basket comunica di avere sottoscritto un accordo pluriennale con l’atleta Amar Alibegović.

La presentazione ufficiale di Amar c’è stata oggi nel corso di una conferenza stampa alla Nova Arena di Tortona, in compagnia degli altri neoarrivati tra i Leoni nel corso dell’estate, Giordano Bortolani, Aljami Durham, Dante Maddox, Giulio Gazzotti, Karim Jallow e Paul Eboua, con il quale aveva condiviso anche la recente esperienza a Trapani.

Ala grande di 206 cm, il classe 1995 bosniaco di formazione cestistica italiana arriva dall’ultima stagione divisa tra Trapani e Granada, formazione del massimo campionato spagnolo con cui ha prodotto 12.6 punti e 3.8 rimbalzi in oltre 24 minuti di media nelle 20 partite giocate.

Figlio e fratello d’arte, nonché cugino del giocatore NBA Luka Garza, nel percorso di alto livello di Amar nel basket professionistico spiccano come vittorie uno Scudetto, una EuroCup e una Supercoppa italiana in maglia Virtus Bologna, un campionato, una Coppa di Slovenia e una Supercoppa slovena con il Cedevita Olimpija Lubiana. Il neoacquisto bianconero è un elemento importante della nazionale bosniaca, con cui ha collezionato fin qui 30 presenze.

Il suo debutto con la maglia del Derthona – dove aveva giocato in passato anche il fratello Mirza – coinciderà con l’esordio in campionato nella LBA Serie A SisalClub di domenica prossima alla Nova Arena con la Tezenis Verona.

Dichiarazioni

Amar Alibegović: «Intanto sono molto contento di avere nuovamente in squadra Paul [Eboua], ci siamo trovati molto bene come compagni di reparto nella precedente esperienza in Serie A. Ma in generale sono contentissimo di arrivare in un club come il Derthona. Le nostre ambizioni come squadra sono quelle di vincere, di vincere il più possibile, e voglio portare più energia e più leadership per dare a questo gruppo il mio miglior apporto per poter fare una stagione di alto livello.»

Per il Club a commentare l’arrivo di Amar era presente in conferenza stampa il General Manager Gianmaria Vacirca: «È stato un obiettivo che abbiamo rincorso non certo soltanto da quest’estate. Era un giocatore fortemente voluto da tempo e quindi siamo felicissimi di poter cominciare questo percorso pluriennale con lui.»