A Torino il ritmo del Libano: workshop di dabka con Layal Chamas

Una danza che unisce, non divide

La dabka è la danza popolare per eccellenza del Levante: si balla in Libano, Palestina, Siria e Giordania, nei matrimoni, nelle feste, nelle occasioni che scandiscono la vita di una comunità. Uomini e donne fianco a fianco, disposti in linea o ad arco, uniti da un ritmo scandito con forza dai piedi. Non c'è protagonista singolo: c'è un gruppo che si muove come un corpo solo. Il movimento non serve soltanto a esprimersi individualmente, ma diventa un modo per partecipare ad un'esperienza comune.

Chi è Layal Chamas

Cresciuta a Baalbeck, Layal ha danzato per anni nel gruppo Hayakel Baalbek prima che il suo percorso di studi la portasse a Torino, città in cui oggi vive. Portare la dabka in questo workshop significa creare un incontro diretto con una tradizione autentica, raccontata da chi l'ha vissuta fin da bambina e che oggi fa parte a tutti gli effetti della comunità torinese.

Perché conoscere una cultura attraverso la danza

In un momento in cui alcuni territori del Mediterraneo orientale ci raggiungono soprattutto attraverso immagini difficili, l'iniziativa propone uno sguardo diverso: quello della musica, delle feste, della quotidianità e delle relazioni. La danza non cancella le differenze, le rende un terreno comune: il corpo, il ritmo, il movimento sono un linguaggio che tutti possono comprendere.

Trent'anni di ponti culturali

Il workshop nasce da Artemide Danza Egiziana ASD, associazione affiliata UISP fondata a Torino nel 1996 da Daniela Allotta, fondatrice e direttrice artistica. Da trent'anni l'associazione affianca alla didattica della danza orientale e del folklore egiziano seminari e incontri dedicati a musica, storia e culture di provenienza. Aprire uno spazio alla dabka libanese è un passo naturale in questo percorso, dove sport, cultura e socialità si intrecciano.

Aperto a tutti, nessuna esperienza richiesta

Il workshop è rivolto a donne e uomini, compresi ragazze e ragazzi dai 12 anni in su. Non serve alcuna esperienza di danza: basta la curiosità di scoprire una tradizione diversa e voglia di muoversi in compagnia. Info ed iscrizioni: 347/ 7132580