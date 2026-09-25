La giovanissima S. Bernardo Campus pronta a debuttare in campionato!

Manca pochissimo all’esordio in campionato della S. Bernardo Campus in Serie C , un gruppo che come sempre sarà a trazione giovane, giovanissima. Come nella scorsa stagione, il gruppo sarà costituito in blocco dall’intera squadra che affronterà anche il campionato Under 19 Eccellenza e da tre senior. Alla guida ci sarà sempre il veterano coach Luca Jacomuzzi .

Le novità rispetto all’anno scorso sono in primo luogo l’arrivo dei 2009, l’anno scorso in Under 17, e capaci di raggiungere le finali nazionali nel 2025-26. Poi il reparto senior si snellisce con le uscite di Uko, Toppino, Buldo ed Eirale, mentre un nuovo acquisto è Andrea Rana. Confermati Colli, Zampolli e Negro.

Il gruppo Under 19 giocherà, però, 3 campionati, la C e la U19 eccellenza (con i colori di Campus e con campo di gara a Corneliano) ed anche la Serie D (con i colori dell’Olimpo ad Alba, al Pala Langhe). Sarà, dunque, un anno intenso, ma che offrirà a questi ragazzi l’occasione di continuare a crescere. L’esordio è alle porte e vedrà la squadra debuttare questa sera a Corneliano alle 20:45 contro Teens Biella.

SERIE C

Under 19 Eccellenza

Andrea Gandolfo (2007)

Ismaele Cogno (2009)

Andrea Maffiola (2009)

Davide Serafini (2009)

Luca Bravi (2009)

Mario Torcello (2009)

Andrea Murri (2009)

Pietro Nastasi (2008)

Tommaso Occelli (2008)

Leonardo Schellino (2008)

Robert Vassiljev (2009)

Marco Coucorde (2008)

Alessio Botta (2009)

Senior Serie C

Marco Negro

Gionata Zampolli

Filippo Colli

Andrea Rana

Staff Serie C

Capo allenatore: Luca Jacomuzzi

Assistente: Andrea Alfero

Preparatore atletico: Francesco Canonico