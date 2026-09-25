Fulgor Basket e Arona Basket insieme per lo sviluppo del settore femminile

Al via una collaborazione che parte dalle categorie Under 13 e Under 14 femminile con l’obiettivo di costruire, nel tempo, un settore giovanile femminile completo e strutturato. Paffoni Fulgor Basket e Arona Basket uniscono le proprie competenze e le proprie risorse per dare vita a un nuovo progetto dedicato alla crescita della pallacanestro femminile sul territorio.

Le due società hanno definito un accordo di collaborazione pluriennale che nasce con l’obiettivo di sviluppare un percorso condiviso e progressivo, capace di offrire alle giovani atlete maggiori opportunità di formazione, crescita tecnica e continuità all’interno del movimento cestistico.

Il progetto prenderà il via nella stagione sportiva 2026/2027 coinvolgendo inizialmente le categorie Under 13 e Under 14, primo passo di un percorso che guarda più lontano: la volontà comune è infatti quella di ampliare progressivamente l’attività fino alla creazione di un settore giovanile femminile completo, in grado di accompagnare le ragazze nelle diverse fasi del loro percorso sportivo. La collaborazione permetterà a Fulgor Basket e Arona Basket di mettere in rete competenze tecniche, staff, strutture e rispettive esperienze, costruendo un modello condiviso che possa favorire non soltanto lo sviluppo delle singole atlete, ma anche la crescita complessiva del basket femminile nel territorio. I gruppi saranno seguiti da istruttori qualificati delle due società e potranno contare su un’attività organizzata in sinergia tra le diverse sedi coinvolte nel progetto. Le squadre nate dalla collaborazione prenderanno parte all’attività federale con la denominazione Fulgor Femminile Viking Basket Academy, un’identità che rappresenta concretamente l’unione tra le due realtà e la volontà di costruire un percorso comune.

«Siamo molto soddisfatti di poter avviare questa collaborazione con Arona Basket – commenta Alessandro Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fulgor Basket –. È un ulteriore passo nel percorso che stiamo portando avanti per rendere la Fulgor una realtà sempre più presente a 360 gradi sul territorio e nelle diverse dimensioni della pallacanestro. Vogliamo investire sulla crescita dei giovani, ampliare le opportunità offerte e aprirci a nuove progettualità, mettendo a disposizione competenze, strutture e organizzazione. Il settore femminile rappresenta per noi un ambito importante sul quale vogliamo costruire con serietà e continuità».

Soddisfazione anche da parte di Marco Marini, presidente di Arona Basket: «Siamo orgogliosi della continuità con cui Arona Basket sta portando avanti il progetto sul settore femminile e della capacità della società di continuare a crescere senza perdere la propria identità. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità importante perché ci permette di aprire la nostra Viking Basket Academy a una realtà strutturata come Fulgor Basket e di garantire alle nostre ragazze un percorso sempre più completo, qualificato e continuativo. L’Academy nasce proprio perché crediamo molto nelle collaborazioni, quando nascono da una visione condivisa e dalla volontà di offrire ai giovani le migliori condizioni possibili per crescere».

L’accordo rappresenta così il punto di partenza di un progetto che intende consolidarsi stagione dopo stagione, creando un ambiente nel quale sempre più ragazze possano avvicinarsi alla pallacanestro, crescere attraverso lo sport e trovare un percorso tecnico e formativo strutturato sul territorio.