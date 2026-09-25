La Reale Mutua Torino apre il campionato in casa contro Mestre

L'attesa sta per terminare. Dopo oltre un mese di preparazione e sette test precampionato, per la Reale Mutua Basket Torino è arrivato il momento del primo appuntamento ufficiale della stagione 2026/27. Domenica 27 settembre alle ore 18.00 , i gialloblù scenderanno in campo per la 1ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West ospitando la Gemini Mestre sul parquet di casa del Pala Gianni Asti.

Sarà la prima partita ufficiale di un gruppo profondamente rivoluzionato durante l'estate, chiamato ora all’esame inaugurale dopo le settimane dedicate alla costruzione di equilibri e identità. La preseason si è conclusa sabato scorso in Svizzera con il successo contro la SAM Massagno: da domenica, però, si azzera tutto e inizia un percorso lungo 38 giornate.

Le settimane di preparazione hanno permesso a coach Paolo Moretti di iniziare a costruire l'identità di una squadra nuova e ringiovanita, nella quale l'esperienza di alcuni elementi è chiamata ad accompagnare la crescita dei giocatori che si affacciano per la prima volta al campionato di Serie A2. La Reale Mutua riparte dalla regia del nuovo capitano Federico Massone, mentre Terry Allen e Simone Pepe hanno rappresentato due dei principali riferimenti offensivi durante il precampionato. Per l'esordio Torino conta di ritrovare anche Zach Harvey, nuovamente tra i convocati dopo il fastidio alla spalla che lo aveva tenuto precauzionalmente a riposo negli ultimi test. Un gruppo ancora alla ricerca dei propri equilibri definitivi, ma che nel corso della preseason ha mostrato la volontà di giocare ad alto ritmo, condividere il pallone e coinvolgere diversi protagonisti nella metà campo offensiva. Contro Mestre arriverà il primo vero banco di prova, con la necessità di trasferire quanto costruito nelle ultime settimane in una partita che, per la prima volta, mette in palio i due punti.

«Inizia finalmente il campionato - presenta la sfida coach Moretti - dopo una preparazione lunga e dura per tutti, dal gruppo a tutto l'ambiente che da mesi attendeva con grande curiosità questo appuntamento Ci aspetta una partita difficile contro Mestre, nella quale sarà fondamentale non soltanto la battaglia sportiva con gli avversari, ma anche la nostra capacità di controllare l'aspetto emotivo, cercando di mostrare la versione migliore di noi stessi contro una squadra molto aggressiva».

A presentare la prima giornata anche il neocapitano Federico Massone: «Abbiamo concluso una buona preseason, ora però si azzera tutto e si comincia a giocare per i due punti. Affrontiamo l’esordio con voglia di divertirci e far divertire. Dovremo mettere in campo intensità e durezza contro una squadra ben allenata come Mestre. Sarà un banco di prova interessante per noi che abbiamo diversi giocatori all'esordio in categoria: abbiamo lavorato duramente in estate per farci trovare pronti».

GLI AVVERSARI - GEMINI MESTRE

Per alcuni aspetti, Mestre presenta caratteristiche simili alla Reale Mutua: un gruppo tendenzialmente giovane, nel quale diversi giocatori sono chiamati al salto dalla Serie B Nazionale. Il nucleo di conferme dalla passata stagione è tuttavia importante: la continuità parte innanzitutto dalla panchina, ancora affidata a Mattia Ferrari. Tra i giocatori rimasti in Veneto spicca l'esterno americano Keshawn Curry, insieme ai playmaker Costantino Bechi e Nicola Giordano, quest'ultimo attualmente fermo per un problema fisico accusato durante la preseason, oltre al lungo con pericolosità perimetrale Lorenzo Galmarini e la guardia Simone Valsecchi. Ad affiancare Curry nel doppio slot americano, ecco Hasan Varence, ala versatile e atletica reduce dall'ultima stagione nel campionato ungherese. Diverse le aggiunte provenienti invece dalla Serie B Nazionale: il play/guardia Lorenzo Calbini, nell'ultima stagione a Piacenza; i lunghi Matteo Gherardini e Riccardo Salvioni, protagonisti rispettivamente con San Severo e Luiss Roma; e l'ala Mauro Zacchigna, tra gli elementi di riferimento della Elachem Vigevano che ha conquistato la promozione in Serie A2. I veneti arrivano all'esordio dopo una preseason complicata da alcuni problemi fisici e da risultati altalenanti, alla quale si è aggiunta negli ultimi giorni la penalizzazione di due punti in classifica disposta dalla FIP per un ritardo amministrativo. Mestre inizierà quindi il campionato da -2, con l'obiettivo dichiarato dalla società di recuperare il prima possibile il terreno perso. Un ulteriore elemento da considerare per una formazione che potrà fare affidamento sul vissuto del nucleo confermato e sulla freschezza e aggressività dei tanti giovani inseriti durante l'estate.

INJURY REPORT

Non saranno a disposizione Matteo Corgnati, alle prese con una reazione da stress a carico del quinto metatarso del piede destro, e Lorenzo Benvenuti, che prosegue il percorso di riabilitazione del ginocchio destro dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nella passata stagione. Tornano invece tra i convocati Zach Harvey e Francesco Scandiuzzi, dopo i problemi fisici che ne avevano condizionato l'impiego in preseason.

INFO BIGLIETTI

I biglietti per Reale Mutua Torino-Gemini Mestre sono disponibili in prevendita online su Vivaticket. Domenica sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi direttamente al botteghino del Pala Gianni Asti, aperto dalle ore 10.00 alle 12.00 e nuovamente dalle 16.00 alle 18.00.

Si ricorda che, in ottemperanza alle nuove disposizioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, l'emissione dei biglietti terminerà in concomitanza con l'orario di inizio della partita. A partire dalle ore 18.00 non sarà pertanto più possibile acquistare titoli di accesso. Si invita il pubblico che intende acquistare il biglietto al palazzetto a presentarsi con adeguato anticipo rispetto alla palla a due.