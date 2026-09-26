La Reyer fa valere la sua forza, il BCC sconfitto nell’ultimo impegno della preseason

Si chiude con la sconfitta nel Memorial ‘Luca Silvestrin’ disputato al PalaCornaro di Jesolo contro l’Umana Reyer Venezia la preseason dell’Autosped BCC. Non sono state della partita Beatrice Caloro e Klaudia Wnorowska. La squadra allenata da Cutugno ha rincorso le avversarie nel punteggio sin dalle battute iniziali della gara, e ora si appresta ad iniziare la settimana di lavoro che porterà al debutto in campionato, in programma domenica 4 ottobre alle ore 13.45 contro l’O.ME.P.S. Battipaglia a La Molisana Arena di Campobasso. L’apertura del campionato avverrà, come da tradizione, con un Opening Day in cui tutte le formazioni della Serie A1 scenderanno in campo in un’unica location.