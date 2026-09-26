La Reyer fa valere la sua forza, il BCC sconfitto nell’ultimo impegno della preseason
La squadra di Cutugno incassa una sconfitta dopo aver inseguito le avversarie fin dalle battute iniziali e ora si prepara al debutto in campionato contro l’O.ME.P.S. Battipaglia
Si chiude con la sconfitta nel Memorial ‘Luca Silvestrin’ disputato al PalaCornaro di Jesolo contro l’Umana Reyer Venezia la preseason dell’Autosped BCC. Non sono state della partita Beatrice Caloro e Klaudia Wnorowska. La squadra allenata da Cutugno ha rincorso le avversarie nel punteggio sin dalle battute iniziali della gara, e ora si appresta ad iniziare la settimana di lavoro che porterà al debutto in campionato, in programma domenica 4 ottobre alle ore 13.45 contro l’O.ME.P.S. Battipaglia a La Molisana Arena di Campobasso. L’apertura del campionato avverrà, come da tradizione, con un Opening Day in cui tutte le formazioni della Serie A1 scenderanno in campo in un’unica location.
Prima frazione di gioco complessa per il BCC, che patisce la fisicità di Venezia, abile a segnare canestri in contropiede e da seconda opportunità per allungare sino al 24-8 del 10’. Nella seconda frazione la gara prosegue con lo stesso leitmotiv, in cui la Reyer conduce le operazioni e allunga sino al 49-25 dell’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da Cutugno entra in campo con maggiore energia, ma l’Umana continua a giocare con grande energia e intensità e chiude la terza frazione avanti 67-37. Nell’ultimo periodo la Reyer aumenta ancora il proprio vantaggio sino al 91-48 finale.
Umana Reyer Venezia-Autosped BCC 91-48
Parziali (24-8, 49-25, 67-37)
Venezia: Cvitkovic 11, Villa 7, Pan 10, Pasa 7, Chery 6, Cubaj 5, Dojkic 2, Whittle 15, Santucci 7, Ustby 17, Smorto 4, Zuccon. All. Mazzon
BCC: Carosi, Sitku-Varga 5, Conte 3, Pysmennyk 6, Leonardi 3, Fondren 11, Lokoka, Arado 4, Frustaci 4, Dixon 9, Zanetti 3. All. Cutugno
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